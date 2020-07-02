Либералы и глубинный народ. Почему страна проголосовала за поправки, а оппозиция этого опять не ожидала?

Наших оппозиционеров почитаешь, так такое впечатление от голосования, словно один гигантский автобус привёз миллионы бюджетников, каждый из которых тащил по пачке левых бюллетеней с грифом "Для вброса". После голосования каждому налили по стакану водки и все вповалку грешно улеглись спать на огромном русском поле, а тракторы затянули над ними одно общее одеяло. Иначе никак результаты они объяснить не могут.

Прикол в том, что вовсе не каждый, кто проголосовал против, принадлежит к сыто жрущему стану оппозиционеров. Более того, думается, что подавляющее большинство этих людей вздрагивают каждый раз, когда видят эти московские рожи с американскими зарплатами. Просто он не согласен. Причём кто с чем — у всех по-разному. Это и есть право гражданина и даже его обязанность — прийти и сказать "да" или "нет". На этот раз подавляющее большинство избирателей сказали "да". Хотели демократических процедур — получите, хотя они от вас никуда и не девались. Голосовавшие "да", они же тоже знают, за что именно "да", и у всех точно так же по-разному.

Кто-то голосовал за социальные поправки, кто-то — за семейные, кто-то — за возможность Путину выйти на выборы президента.

От этого последнего пункта, наверное, наших "оппо" бомбит конкретно. Они не понимают одной-единственной вещи — когда люди, нормальные люди, у которых дочки не учатся в Йеле и Стэнфорде, видят их светлые лица и слышат, что они говорят — про страну, про народ, про будущее, рука сама тянется к перу: "Где тут подписать просьбу, чтобы Путин остался навеки". Кто угодно. Можно даже Меркель попросить на царствие — "лишь бы не эти". Мы в 90-е таких уже видели. Спасибо, хватит.

Это трудно принять и понять, если ты давно и плотно сделал мелкие политические провокации своим доходным делом.

Конечно, лучше на Путина не поработал никто, нежели сама оппозиция. Как и всегда, она не пришла ни к какому единому мнению ни по одному вопросу. Представлять это "демократическим процессом", когда существует "многоголосица мнений", нелепо, потому что мы уже этих господ знаем по именам и точно знаем, что никакого такого "мнения", которое бы не менялось за пять минут и три доллара, у них не бывает. Это как с видным яблочником и урбанистом по фамилии Кац, у которого по ходу голосования мнение кувыркалось от "прозрачных выборов" до "кошмар-кошмар".

Ну это у них партийные игры такие. При чём тут голосование вообще? Конечно, каждая лягушка на этом оппозиционном болоте пыталась что-то себе оттяпать. Получился, как всегда, пшик. Но хоть руки и рты были некоторое время заняты.

Кстати, о руках. Наиболее удачно выступил, конечно, человек по фамилии Френкель, оригинальный куплетист, то есть скандалист. И был он скандалистом всегда, пока он-таки не допрыгался до того, что ему в пылу политической борьбы на избирательном участке не сломали руку.

Это, наверное, было самое яркое выступление записной оппозиции, потому что таким образом скандалист превратился в жертву полицейского государства. И теперь все ему желают скорейшего выздоровления. Вот это я понимаю — политические очки. Вы не видели, случаем, последний Guardian? Может, там уже написали про этот случай? "Противник лично Путина пострадал от лично Путина". Или что-нибудь такое же яркое и шокирующее — вплоть до Скрипалей и талибов.

А ведь это были вовсе не выборы. И даже не голосование по конституции. Путин через голову "элит" обратился напрямую к народу с неким посланием, оформленным как поправки к главному закону. Упрощённо это послание может быть изложено так: "Верите ли вы мне, русский народ?" То есть это был референдум по вопросу доверия Путину В.В. и тому, что он олицетворяет. Ну и что же ответил русский народ?