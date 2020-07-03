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Производство легендарного Boeing 747 прекратят в течение двух лет

Отмечается, что за последние четыре года компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом лайнере.

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Фото © Pixabay

Производство легендарного самолёта Boeing 747-8 будет прекращено в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство утверждает, что производитель пока не спешит объявлять об этом, однако последние образцы 747-8 выкатят с завода неподалёку от Сиэтла через два года.

Главной причиной такого решения является финансовая составляющая. Лайнер так и не сумел добиться коммерческого успеха, а авиакомпании стали намного активнее использовать на длинных рейсах модели с двумя двигателями, такие как Airbus A350 или Boeing 787.

Отмечается, что за последние четыре года компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом лайнере.

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