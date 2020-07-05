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Боксёр распрощался со своей идеальной формой, лишившись мышц всего за несколько недель CoViD-19

Спортсмен из Нью-Йорка потерял 28 килограммов мышц за несколько недель на аппарате ИВЛ, и фотографии его регресса мотивируют остерегаться CoViD-19 намного лучше, чем предупреждения врачей.

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Фото © Instagram / ahmadbird

40-летний боксёр Ахмад Айяд был далеко не в группе риска по коронавирусной инфекции. Марафонец, боксёр — с физической культурой у него всегда было всё отлично, но от болезни это не спасло. Американец провёл 25 дней на аппарате ИВЛ. Конечно, это не могло пройти бесследно — фотографии говорят сами за себя.

Фото © Instagram / ahmadbird

В начале марта Ахмад путешествовал по Флориде вместе с братом. 11-го числа температура мужчины начала ползти вверх, а также появились сухой кашель и насморк. За следующие четыре дня его состояние ухудшилось настолько, что он едва мог ходить и водить машину. Когда спортсмен добрался до больницы, у него диагностировали CoViD-19 с сопутствующими гриппом и пневмонией.

Тогда же его ввели в медицинскую кому и подключили к аппарату ИВЛ, на котором Ахмад провёл следующие несколько недель. За это время вес мужчины снизился с 97 до 69 кг. В основном пострадала мышечная масса, пишет New York Post.

Фото © Instagram / ahmadbird

Несмотря на тяжёлую ситуацию, Ахмад не терял решимости. Прямо в палате он начал потихоньку возвращать физические нагрузки в свою жизнь, а выписавшись, сразу стал заниматься спортом. Правда, вернуться к былым показателям ему удастся ещё не скоро — пока даже небольшая активность неизбежно приводит к одышке.

Мне не по себе от людей, легкомысленно относящихся к коронавирусу. Я заразился и выжил, но в ужасе до сих пор

Ахмад Айяд

Каким-то чудом я выжил. И я благодарен Богу за моё выздоровление. И я благодарю силы и молитвы моих родителей, семьи и друзей

Ахмад Айяд

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