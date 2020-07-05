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Раковая карта России. Где чаще всего заболевают онкологией и изменилась ли картина за год

В России растёт число больных раком. Такие данные приводит Минздрав России. По-прежнему чаще раком болеют мужчины, чем женщины. А печальное лидерство среди видов онкологии держат рак лёгких и рак молочной железы. Медики обнародовали также и новые данные по самым опасным регионам — там новых больных больше, чем в других частях страны.

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Онкобольных всё больше

В прошлом году в России насчитывалось 640 тысяч 400 больных онкологией. Тогда как в 2018 году их было 624 тысячи 700 человек. Но медики не спешат паниковать, напротив — они связывают рост числа заболевших не с резким увеличением количества раковых опухолей, а с улучшением диагностики заболевания. Всё чаще в больницах и поликлиниках стали применять ранний скрининг, то есть обнаружение рака на начальных стадиях.

И всё большее количество людей понимают, что регулярная профилактика — проверка организма — очень важна. Ведь найденная опухоль на ранних стадиях серьёзно увеличивает шансы на выживание и в том числе удешевляет лечение болезни. Ежегодно в России обнаруживают 436 новых случаев рака на 100 тысяч населения. То есть каждый год в городе-миллионнике, например в Перми или Уфе, выявляют 4360 больных с различными типами онкологии. При этом есть части страны, где количество новых больных превышает средние показатели. Вот эти опасные с точки зрения уровня заболеваемости онкологией регионы.

Регионы, где раку не место

При этом есть в России и регионы, где показатели по новым заболевшим вдвое, а то и втрое ниже средних. Как правило, это юг или север страны. Связаны ли такие результаты с экологией или климатом — специалисты не берутся сказать однозначно. Но тем не менее цифры говорят сами за себя. Вот самые здоровые с точки зрения уровня заболеваемости онкологией регионы.

Сравним с прошлым годом

В прошлом году мы готовили схожую карту с данными за 2018 год. Только там мы указывали не число вновь заболевших, а общее количество больных онкологией на сто тысяч человек. В списке оказалось свыше десяти российских краёв и областей, где заболевших раком больше, чем в среднем по стране.

И для сравнения прошлогодняя карта здоровых областей — можете сопоставить самостоятельно и увидеть, что картина практически не изменилась: это по-прежнему горные и северные территории страны.

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