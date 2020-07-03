Солдат и журавли. Как создавали памятник воинам, погибшим подо Ржевом

Ржевская битва — пожалуй, самое трагическое сражение Великой Отечественной войны. Сотни тысяч солдат полегли в нём, не добившись триумфальной победы. И пусть своими жизнями они обеспечили победу в войне, но на долгие годы про их подвиг забыли. И лишь в этом году на месте тех боёв появился мемориал. Пожалуй, один из немногих памятников не триумфу, а трагедии.

Безымянный солдат

В Тверской области, в восьми километрах от Ржева, возвышается бронзовый солдат. На десятиметровом кургане стоит 25-метровая статуя. Она лишена обычного пафосного величия, которым злоупотребляли поздние советские монументы. В ней куда больше трагизма и безысходности. Это памятник безызвестно погибшим.

Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев

Тем воинам, которые не получили своего ордена, не встретились с семьёй, никогда не увидели ни одного парада победы. Как и самой победы не увидели. Солдат смотрит с тоской на живых и словно говорит словами из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом":

"Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, В пятой роте, На левом, При жестоком налёте."

Фото © ТАСС/ Сергей Бобылев

Кажется, что огромную фигуру солдата развеивает ветер. Но она не исчезает совсем, а превращается в стаю журавлей, которые поднимаются в небо. Таким образом авторам проекта — скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину — удалось в одном памятнике совместить два, пожалуй, самых известных и трагичных стиха о войне. Речь идёт о строчках поэта Расула Гамзатова:

"Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей".

Ржевская битва или "ржевская мясорубка"?

Ржев. Разрушенный фашистами мост через Волгу. Репродукция Александра Овчинникова. Фото © ТАСС

Сражения в районе Ржева продолжались 14 месяцев — с 1942 по 1943 год. Это была серия боёв, наступлений и оборонительных операций. Всё началось с контрнаступления под Москвой в начале 1942 года. Советские войска отбросили немцев от столицы и стремились развить успех. В ставке были уверены, стоит надавить — и уже к началу 1943 года территорию Советского Союза удастся очистить от нацистских войск. Немецкая группировка армий "Центр" окопалась в 200 километрах от Москвы — её называли "кинжалом в сердце страны". Поэтому на освобождение Ржева и уничтожение немецкой группировки бросили огромные силы.

Но немецкие войска выстроили серьёзную оборону, а все попытки с наскоку сломить её кончались провалом. Гитлер считал Ржев "воротами Берлина" и потому требовал биться до последнего. Сыграла свою роль и излишняя самоуверенность советского руководства. Маршал Георгий Жуков на первых порах был уверен, что разгромить группировку удастся быстро. Того же требовал и Иосиф Сталин. В итоге за всё время ржевской операции было убито больше 400 тысяч человек, но прорвать оборону немцев и взять их в кольцо так и не удалось.

Бойцы истребительного противотанкового батальона на пути к Вязьме после боёв за Ржев, 4 марта 1943 года. Фото © Wikipedia

Одни историки считают, что Ржев был величайшим провалом Советской армии и в том числе Жукова. Они называют сражение "ржевской мясорубкой". В советское время про Ржев не вспоминали. Другие историки уверены, именно Ржевская битва позволила разгромить армию Паулюса под Сталинградом. Советские войска постоянно атаковали и оттягивали на ржевский участок фронта огромные силы немецкой армии. И поэтому перебросить их на штурм Сталинграда было попросту невозможно. Так или иначе, но долгие годы солдаты, своими жизнями оплатившие победу стране, были забытыми героями.

Героям возвращают славу

Скульптор Ржевского мемориала Андрей Коробцов и ветераны ВОВ Иван Кладкевич, Евгений Шелехов и Евгений Книга (слева направо) у фрагмента бронзовой фигуры Советского солдата для Ржевского мемориала в мастерской Александра Рукавишникова. Фото © ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

В 2017 году власти приняли решение: Ржевскому мемориалу быть. В 2018 году подвели итоги творческого конкурса и выбрали одну скульптуру из трёх. Большую часть денег прислали россияне. Жертвовал кто сколько мог. Пенсионеры присылали по тысяче. Родственники погибших в ржевских боях — по 5–10 тысяч, нередко переводы они подписывали именами павших бойцов. Говорят, что самый крупный перевод сделал неизвестный бизнесмен — он перевёл на строительство мемориала 150 миллионов рублей.

В 2019 году поставили каркас памятника. А уже к маю 2020 года строительство мемориала закончили. На его открытие приехали президенты России и Белоруссии. И именно на фоне нового мемориала Владимир Путин обратился к нации накануне голосования о внесении поправок к конституции. В стихотворении Твардовского "Я убит подо Ржевом" есть такие трагические строчки сожаления:

"И во всём этом мире, До конца его дней, Ни петлички, ни лычки С гимнастёрки моей".