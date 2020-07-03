Лукашенко слил интеграцию с Россией. Как Батька собирается выкручиваться

Оказывается, Россия в феврале 2019 года требовала от Белоруссии полный "руки вверх". Так посол республики Владимир Семашко охарактеризовал предложенный Москвой план углубления интеграции, согласно которому Минску якобы предстояло передать 95% полномочий на наднациональный уровень.

Реакции с российской стороны пока не последовало, так что трудно комментировать, было такое или нет. Так или иначе, есть союзный договор, который подразумевает очень высокий уровень интеграции, в том числе создание полноценных наднациональных органов, единую валюту, бюджет и гражданство. Этот договор вообще-то никто не отменял, просто процесс, очевидно, сильно затянулся, и сегодня многие пункты того документа уже выглядят не очень реалистичными.

Тем не менее разговоры о необходимости его актуализации возникают постоянно. В прошлом декабре к 20-летию подписания планировалось согласовать ряд дорожных карт, что и было сделано. Неурегулированными остались разногласия в нефтегазовой сфере.

Осталась неподписанной и пресловутая "31-я карта", подразумевавшая политическую интеграцию и создание наднациональных органов. Так или иначе, её содержание осталось за кадром, остаётся лишь гадать, что там действительно было. Единственный источник информации — заявления белорусских политиков, которые особого доверия не вызывают. Тем более что разговоры о политической интеграции давно стали для Минска предметом торга в нефтегазовых спорах.

В марте белорусская сторона заявила, что приостанавливает работу над дорожными картами по интеграции из-за нерешённого вопроса с нефтью. Насколько это вообще правильно — увязывать эти проблемы — вопрос, скорее, из области морали. Увы, энергетическая проблема является одной из ключевых для почти всех стран постсоветского пространства, и политика стала заложником экономических интересов.

Белорусская сторона открыто говорит, что хочет ценовых преференций. Причём она даже не даёт конкретных обещаний ответных шагов. Сначала дайте скидку — потом поговорим. Утром стулья — вечером деньги. В России это устали слушать и дали понять Минску, что сохранение преференций серьёзно завязано на политические шаги с его стороны. Однако сейчас не 90-е, ситуация немного изменилась, и тот уровень интеграции, который был востребован тогда, сегодня уже не поддерживается многими белорусами, большинство которых за интеграцию, но в рамках нынешнего статуса.

Лукашенко понимает, что идти навстречу Москве для него лично опасно, к тому же его самого интересует больше экономическая сфера отношений. Когда-то он рассчитывал стать президентом Союзного государства. Сейчас это уже нереально, и даже с частью имеющихся полномочий в случае продолжения интеграции придётся расстаться. А зарабатывать на российской нефти, ничем не делясь, ему явно нравится, едва ли он вообще представляет себе иное состояние вещей.

И вот внезапно это заканчивается. Причём заканчивается накануне выборов, на которых впервые за много лет возникает опасность протестного голосования значительного числа белорусов — против самого Лукашенко, который у многих ассоциируется со стагнацией не только политической жизни, но и экономической модели. А состояние экономики без "ништяков" от Москвы неизбежно будет ухудшаться. Пришлось даже пойти на риск, не вводя ограничений из-за эпидемии, в противном случае экономический коллапс мог бы просто похоронить Лукашенко.

Белорусский лидер стоит перед непростым выбором: идти на условия Кремля и сохранить экономику, рискуя политическим положением, или попытаться сохранить последнее, рискнув экономикой, что в конечном итоге может привести и к политическому краху. Все последние месяцы стратегия его была проста: давить на жалость, шантажировать — пытаться выбить преференции здесь и сейчас, отложив вопрос интеграции на потом.

Это не сработало. Очевидно, что последние переговоры с Путиным ни к чему не привели. Это значит, что Лукашенко уже не может рассчитывать на поддержку Москвы за месяц до выборов. На поддержку Запада тоже — тот был готов мириться с ним в обмен на усиление антироссийской позиции, но не готов закрывать глаза на его переизбрание в шестой раз.

Очевидно, что единственное, что ему остаётся, — побеждать привычным способом, опираясь только на свои силы и уже без оглядки на мнение остального мира. Ещё недавно казалось, что эти выборы будут первыми с 1994 года альтернативными в стране, на которых Лукашенко будет соперничать не с техническими кандидатами, а с реальными, поддерживаемыми населением, — о чём говорят рекордные цифры собранных ими подписей. Однако наиболее опасный соперник — банкир Бабарико — задержан, ему грозит уголовное дело и, скорее всего, снятие с гонки, блогер Тихановский не допущен до выборов и тоже задержан, а экс-глава Парка высоких технологий Цепкало снят из-за подписей. Похоже, Лукашенко снова будет соревноваться сам с собой.