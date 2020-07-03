Кого выносит грязная волна оппозиции. Кто и зачем травит в соцсетях полицейского Дмитриева

Не стоит думать, что российская оппозиция только тем и занимается, что слушает указания своих западных кураторов, полностью утратив способность к самостоятельным действиям. Правда, с выдумкой в рядах протестных товарищей всегда было туговато, а вот обезьянничать эти товарищи любили всегда. И, естественно, нельзя упустить возможность слепить своего мини-Флойда, когда в Америке как никогда свободно, как никогда жарко и тревожно.

Роль живой реплики Джорджа Флойда решил выполнить журналист-доброволец "Медиазоны" Давид Френкель, отправившийся на один из избирательных участков Санкт-Петербурга с определённым желанием, кои обычно присущи мазохистам. Как вы видите из переписки с коллегой, Френкель ехал не за материалом для статьи, не за сочными фотографиями, а за травмами. И если чеховский Митя Кулдаров из рассказа "Радость" гордился тем, что случайно угодил под конный экипаж, то Френкель ради славы решил попасть под действия представителей закона сознательно.

В помещении участка боевая единица "Медиазоны", да и всего протеста в целом начала откровенно нарываться на применение физической силы, нахамив полицейским. Давид Френкель игнорировал устные попытки наряда убедить его покинуть здание и в итоге оказался на полу. Падение было неудачным, и в результате Френкель сломал руку.

Союзники Френкеля по борьбе тут же объявили настоящую войну полицейскому Денису Дмитриеву, которого и обвиняют в насилии. То есть задачу свою Френкель выполнил и даже более чем. Соцсети заполнены криками о полицейском беспределе, а оппозиционные СМИ делают упор на то, что произошло всё в день голосования по поправкам к конституции, а это является отличной характеристикой происходящего в стране в целом.

И ни скрины переписки, ни происходящее на видео общего потока беспочвенных обвинений не остановят. Грязная волна поймана, и эти люди будут нестись по ней до предела. Сценарий знакомый и отработанный. Появление провокатора, грамотные действия стражей порядка и отрепетированный гвалт с требованиями объявить полицию врагом народа, наказать, а потом и расформировать, и лишить финансирования. Но и это ещё не всё.

Данные Дениса Дмитриева были размещены в "Твиттере" каким-то анонимом, и люди, которые заявляют о недопустимости буллинга, харассмента и других явлений, наречённых режущими слух словами, начали откровенную травлю полицейского. Как видите, размещены и фото, и год рождения, и почтовый ящик, и аккаунты в соцсетях, которые Денис удалил. В комментариях угрозы расправиться и покарать. Причём негодяи угрожают как Денису, так и семье. То есть это такой отчётливый сигнал всем нам: мы тоже хотим, как в Америке и на Украине. Вспомните стоящих на коленях бойцов "Беркута". Посмотрите на травлю полиции в Штатах.

Скажу сразу. Как и всякий нормальный человек, я категорически против того, чтобы стражи порядка ломали гражданам руки, ноги и наносили другие травмы. Но! Вы можете ознакомиться с видеороликом, на котором отчётливо видно, что полицейские действуют строго по ситуации и действуют грамотно. Френкеля никто не избивал, но его действительно попытались силой вывести на улицу. Что же касается нанесённой травмы, то антропометрические кондиции у всех людей разнятся, и я уверен, что будь товарищ Френкель немного поплотнее, всё закончилось бы ушибом. От физических кондиций к кондициям другого характера. А именно к кондициям поведенческим.