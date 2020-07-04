Разведчик, предотвративший III мировую. Что сообщил братьям Кеннеди "советский Каллистрат"

Оглавление Связь при помощи бамбукового шеста Атомные секреты — больше не секреты На пороге третьей мировой Разговоры лучше бомб Признание

Советский разведчик не просто держал в руках чертежи первой ядерной бомбы США и добывал для СССР атомные секреты англосаксов — однажды он в прямом смысле слова спас мир от третьей мировой войны, одним коротким разговором заставив американцев усомниться в собственных силах. Звали его Александр Феклисов, а работал он под псевдонимами Каллистрат, Юджин и Александр Фомин.

Связь при помощи бамбукового шеста

Феклисов родился в многодетной семье железнодорожного стрелочника в 1914 году. В те годы мало кто мог бы предсказать сыну рабочего судьбу разведчика, но в СССР все дороги были открыты. Так совпало, что в 1939 году, в год окончания Феклисовым Московского института инженеров связи, Школа особого назначения НКВД набирала выпускников из технических вузов — и Феклисов прошёл отбор.

Фото © С сайта ik-ptz.ru

Ещё до войны он трижды побывал в длительных заграничных командировках — два раза выезжал в США и один раз в Великобританию. А в конце 1941 года его отправили работать в Нью-Йорк. Он вспоминал, что это было смутное время. Американские бизнесмены, например Генри Форд или Джозеф Кеннеди, предпочитали иметь дело с Гитлером. Любое сотрудничество с СССР сворачивалось.

Перед советским разведчиком были поставлены сложные задачи: он должен был узнать, что известно американцам о планах Гитлера в войне против СССР, и добыть сведения о последних военных разработках США, Канады и Великобритании.

Результаты работы были признаны блестящими. За шесть лет он передал огромное количество секретной информации из Нью-Йорка, касающейся разработок реактивного американского истребителя "Локхид", устройства радиолокаторов, которые могли засечь и отследить немецкую ракету "Фау-2", и чертежи зенитных радиовзрывателей.

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Трудиться приходилось по 18 часов в сутки. Кроме работы и сна, в жизни не было ничего. Отдыхать, попивая виски, было стыдно — на родине шла война. Небоскрёбы Нью-Йорка мешали радиосвязи Феклисова с центром, поэтому ему приходилось поднимать антенну на шестиметровом шесте для прыжков в высоту, который он купил в спортивном магазине. В 1942 году американцы не только запеленговали его рацию, но и сумели дешифровать некоторые из сообщений. Однако Каллистрат сумел ускользнуть от них и продолжил работу, поменяв "почерк".

Атомные секреты — больше не секреты

Особую статью в потоке информации, поставляемой советским разведчиком, составляли сведения о разработках американцами атомного оружия. В те годы США всерьёз готовились к ядерной войне и приняли на вооружение программы "Тоталити" и "Пинчер", которые предусматривали нанесение по СССР массированного ядерного удара.

СССР ковал оружие сдерживания, и Феклисов помогал в этом. Он активно сотрудничал с идейным информатором — американским коммунистом Юлиусом Розенбергом, и однажды ему довелось держать в руках рабочие чертежи атомной бомбы, сброшенной японцами на Нагасаки в 1945 году.

Информация, переданная Феклисовым, позволила СССР ускорить создание ядерной программы и освоить новые технологии. С 1947 года Феклисов руководил сетью советских агентов в Англии. Там его информатором стал "агент Чарльз" — Клаус Фукс, немецкий физик, который после нападения Германии на СССР сам предложил сотрудничество советской разведке. От него Феклисов получал информацию о создании атомной и водородной бомб.

В 1950 году, после того как английская контрразведка вычислила и арестовала Фукса, Феклисов был вынужден вернуться в Москву, где работал в американском отделе внешней разведки.

На пороге третьей мировой

Фото © flickr / Robert Sullivan

В 1960 году, в разгар холодной войны, было принято решение вернуть Феклисова на оперативную работу. В Штаты он поехал как резидент советской политической разведки. А спустя всего два года разразился знаменитый Карибский кризис.

Кризис был вызван действиями обеих стран. США в 1961 году разместили в Турции у границ СССР ракетные установки с ядерным оружием, а в октябре 1962 года американский самолёт-разведчик U-2 засёк, что на социалистической Кубе развёрнуто строительство советских ракетных пусковых установок.

Президент США Джон Кеннеди потребовал от посла СССР убрать с Кубы ядерное оружие, однако Анатолий Добрынин ответил, что оружие на Кубе — оборонительное и для американцев угрозы не представляет. Переговоры зашли в тупик. Кеннеди того и гляди должен был отдать приказ о высадке на Кубу американского десанта и о бомбардировке строящихся установок. Его сдерживало только то, что при вторжении могли погибнуть советские специалисты, что неминуемо привело бы к конфликту с СССР и к развязыванию третьей мировой войны. Наконец, президент США прямо заявил: если Советы не уберут ракеты с Кубы, 29 октября 1962 года США начнут вторжение на остров. 24 октября морские суда США взяли мятежный остров в блокаду.

Как раз в это время к Кубе подходили советские суда с грузом ракет и ядерных боеголовок. В связи с обстановкой Вооружённые силы СССР и стран Варшавского договора были приведены в состояние полной боевой готовности. Увольнения и демобилизации срочников были отменены. Мир стоял на пороге новой войны.

Разговоры лучше бомб

Обстановку разрядил один-единственный разговор, состоявшийся между Александром Феклисовым и его знакомым — американским журналистом Джоном Скали, прекрасно осведомлённым о деятельности Феклисова.

26 октября во время совместного ланча в вашингтонском ресторане "Ориентал" Скали небрежно заметил, что США сильнее СССР и что высадка неминуема, если русские не уступят. Феклисов разозлился и ответил, что, если американцы попробуют высадиться на Кубе, СССР ударит по Западному Берлину и без проблем захватит его с помощью танков и штурмовой авиации.

Фото © С сайта ik-ptz.ru

Скали тут же бросил недопитый кофе и вышел. Феклисов знал, что Скали — близкий друг братьев Кеннеди и его слова в течение нескольких минут станут известны президенту США. Через три часа журналист вызвал Феклисова ещё на одну встречу и заявил, что от имени президента США уполномочен передать Хрущёву: если русские выведут с Кубы ракеты, США откажутся от блокады и публично заявят, что впредь не будут вторгаться на остров. А через полгода, когда шумиха поутихнет, выведут ракетные установки из Турции.

Феклисов пообещал немедленно отправить телеграмму Хрущёву. Но на пути разведчика встал посол Анатолий Добрынин, который наотрез отказался отправлять послание по линии посольства. Он опасался, "как бы чего не вышло". Тогда агент Каллистрат послал предложение американцев через свои каналы — шифровкой. Лишь 28 октября стало известно, что Хрущёв согласился на условия американцев. Кризис миновал.

Признание

Фото © ТАСС / Машков Юрий

О роли Феклисова в переговорах в СССР стало известно только 45 лет спустя. Неизвестность — такова была судьба каждого советского разведчика. А вот на Западе роль журналиста Скали признали сразу. Однако нельзя сказать, что Родина забыла заслуги разведчика: за службу стране Феклисов был награждён семью орденами, среди которых были орден Ленина и два ордена Красной Звезды, а уже после распада СССР он получил звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".

Вернувшись в страну в 1964 году, Александр Феклисов работал в Академии внешней разведки, готовил будущих резидентов. Через десять лет вышел в отставку. О своём опыте он написал две книги — "За океаном и на острове" и "Признание разведчика".

— От разведчика требуются решительность, быстрота и верность Родине, — писал он, — разведчику... должны быть присущи такие черты, как патриотизм, преданность делу, которому служишь, порядочность и полное подчинение интересам службы".