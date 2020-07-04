Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Первая пятёрка. "Их было десять" после двух недель на первом месте канул в небытие. Теперь балом правят "Тролли". Аж 13 позиций за неделю прибавил британский детективный сериал с интригующим названием "Убийство по открыткам". Что странно. Критики его не жалуют. На третьей строчке дебютировал норвежский приключенческий фильм "Легенда о призрачном кинжале".

Много ль вы знаете норвежских картин в стиле "Индианы Джонса"? Вот и подписчики Wink, похоже, нет. Поэтому, видать, и заинтересовались проектом со столь необычным происхождением. К четвёртому месту подобрались "Пушистые мошенники", мультфильм, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске. Замкнул пятёрку байопик с Беном Аффлеком "Вне игры".

Что по новинкам на этой неделе? Сразу два релиза с озвучкой Гоблина: "Шрек" и "Как приручить дракона". Также приветствуем свежую итальянскую комедию "7 часов на соблазнение" и не менее свежий болгарский боевик "Найти и уничтожить". Ещё у нас минувшая неделя стала неделей возвращенцев. В топ снова затесались "Бладшот", "Сумерки" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

С приветствиями закончили — пора прощаться с неудачниками. Повторимся, с первого места отлетел "Их было десять". Следом рухнул "Мост" в российском исполнении. Отлетела и отечественная комедия "Предок".

В который раз уже прощаемся с "Джентльменами" в переводе Гоблина. Которые прихватили с собой ещё один фильм с альтернативной озвучкой — "Хорошие мальчики". В общем, плакать в этот раз не по кому.

Поэтому с лёгкой душой переходим к двадцатке бесплатного контента. "Приключения Ам Няма" уверенно держат первую строчку. На второе место наконец-то вернулись "Маша и Медведь". Кто на третьем? Всё правильно — "Три кота", которые вырвались аж на 18 строчек вперёд. Перед проворными котами спасовал даже "Щенячий патруль", который сдал одну позицию. После долгого отсутствия в чарт вернулись "Фиксики". Да сразу на пятую строчку.

Что нового? Да почти ничего. Разве что нетленные "Охотники за приведениями", которые припарковались на 14-м месте, отметим. Любопытно, что подбросило эту классику? Не иначе как потусторонние силы помогли команде. К слову, напомним, что в 2021 г. выйдут новые "Охотники за приведениями", которые перезапустят франшизу.

Зато, как и в списке платного контента, в топ-20 бесплатных проектов много камбеков. Снова пришли "Ходячие мертвецы", вернулась "Молодёжка", "1+1", "Миша портит всё" и "Закрытый сезон" тоже. Скучали?

Забавно ещё наблюдать, как за неделю семь позиций прибавили "Паразиты". Пожалуй, это первый раз, когда фильм с 20-й строчки не скатился в лузеры, а наоборот, уверенно полез вверх. Да и в целом удивительно, что южнокорейская картина так долго держится в топе. Вот что значит "Лучший фильм" по версии американской киноакадемии.