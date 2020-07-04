США направили два авианосца в район, где Китай проводит учения

США направили авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц" с двумя ударными группами в район Южно-Китайского моря, где проводят учения ВМС Поднебесной. Такие данные приводит Wall Street Journal .

Как рассказал командующий ударной группой во главе с эсминцем "Рональд Рейган" Джордж Уикофф, цель такого манёвра Вашингтона заключается в том, чтобы показать партнёрам и союзникам свою приверженность к безопасности в регионе.

При этом поход американских авианосцев никак не связан с тем, что в этом районе проходят учения Китая. В то же время Уикофф отказался сообщать, где именно будут находиться и действовать корабли.