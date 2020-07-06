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Мама умерла от рака спустя 55 дней после диагноза, хотя врачи были уверены, что её родинка безопасна

Мама двоих маленьких сыновей несколько раз обращалась к врачу из-за странной родинки у неё на спине. Каждый раз её заверяли, что бояться нечего. В итоге девушка умерла из-за меланомы 4-й стадии.

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Фото © Eileen Punter

26-летняя Зои Панайи из Ньюпорта, Великобритания, почувствовала боль под рёбрами, когда работала ассистентом рентгенолога в отделении КТ в больнице Святой Марии в начале апреля. Девушку отправили домой с температурой, но уже ночью её пришлось везти в неотложку, ведь состояние сильно ухудшилось. Начальник девушки сделал томографию и обнаружил опухоль в её печени. А результаты биопсии лимфатических узлов выявили, что всё началось с маленькой родинки на спине, из-за которой девушка уже обращалась к врачам.

Фото © Eileen Punter

20 апреля Зои поставили диагноз "меланома 4-й стадии". Спустя 55 дней девушка погибла, так и не справившись с болезнью. Ситуация ужасна сама по себе, но по-настоящему страшно становится, когда узнаёшь, что Панайи не раз приходила к врачам из-за беспокоящей её родинки, которая постоянно меняла размер и форму. Но каждый раз "специалисты" убеждали её, что ей не о чем беспокоиться. Теперь отчим британки Стюарт Пунтер создал петицию, на основании которой врачей могут обязать тестировать на рак все сомнительные родинки и другие признаки.

У Зои была родинка на спине, хотя она очень редко даже выходила на солнце. Она никогда не загорала, <...> поэтому меланома была вызвана не солнцем. [Когда она впервые пришла на приём], врач только посмотрел и сказал, что беспокоиться не о чем, мол, это просто что-то вроде бородавки

Эйлин Пунтер

Мама Зои

Поэтому, вместо того чтобы сразу отправить Зои на обследование, врач просто выписал ей снотворное и антидепрессанты. Второй врач также заявил, что беспокоиться не о чем, и сказал ей удалить родинку у косметолога, если она ей мешает. Именно этот совет и стал фатальным. Потом онколог объяснил, что после удаления опухоль ведёт себя намного агрессивнее, если не избавиться от всех корней.

Фото © Eileen Punter

Когда Зои всё-таки поставили диагноз, её сразу же отправили на иммунотерапию, но постоянные обследования показывали, что рак только распространялся с каждым часом. Следующие 55 дней девушка боролась за свою жизнь, мучаясь от ужасных болей. Под конец маму двоих детей перевели в хоспис, который находился на карантине из-за CoViD-19, из-за чего её сыновья даже не смогли лично попрощаться с мамой, пишет Daily Mail.

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