Обзор камер Huawei P40 Pro. В каких условиях он обошёл IPhone 11

Huawei P40 Pro — интересный флагман с квадрокамерой и самым большим по размеру 50-мегапиксельным фотосенсором среди камерофонов. В нём мощные зумы и двойная фронталка, которая снимает видео 4K. Судя по описанию, флагман просто обязан создавать шедевры. Что на самом деле? Мы протестировали и подробно расскажем.

Гонка между камерофонами за супер пиксели и качество изображений продолжается. Поэтому мы взяли в руки флагман Huawei P40 Pro и отправились фотографировать на все его четыре камеры, основная из которых 50 МП. Скажем сразу, фотомодули отличаются от Huawei P30 Pro и Mate 30 Pro. Мы провели много фотосетов и днем и вечером, чтобы точно узнать фотовозможности камерофона.

Подробный обзор про внешний вид, эргономику, автономность и другие фичи P40 Pro мы писали здесь . Теперь остановимся на камерах, которые, как обычно, от Leica.

В прошлом году старший брат P30 Pro взорвал интернет результатом работы зума и способностью фотографировать ночью. В этот раз мы тоже надеялись на «вау», но, как говорится, чудес много не бывает. Либо китайский производитель настолько нас избаловал, что каждый раз хочется все больше и больше.

Квадрокамера. На самом деле трио

Huawei P40 Pro оснащен четырьмя модулями, основной из которых на 50 МП. Четвертую ToF-камеру в счет не берем, это дополнительный датчик для создания красивого боке на снимках.

Основная камера с широкоугольным объективом эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и светосилой f/1.9 получила сенсор Ultra Vision разрешением 50 МП. В нем используется уже знакомая система Quad Bayer, когда четыре пикселя объединяются в один, что создает качественную картинку. Теперь Huawei обогнал Xiaomi и обладает самым крупным сенсором в смартфоне с физическими размерами 1/1,28" (у Xiaomi Mi Note 10 - 1/1,33", у iPhone 11 Pro - 1/2,55”). Этот параметр является сугубо техническим, но важным для создания качественной фотографии.

В основной камере есть оптическая стабилизация и гибридный автофокус. У предыдущей модели был фазовый автофокус.

Основная камера. Обычный режим. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 8

Искусственный интеллект уже давно не проявляет себя с точки зрения хорошего помощника, поэтому мы сразу отключили его перед съемкой. В результате фотографии получились и без того яркие. Все фотографии в оригинале можно скачать здесь . При солнечном свете цветопередача становится едкой, например, как кадр с красной машиной в галерее. Детализация на всех снимках четкая, это радует. Иногда автоматический баланс белого подменяет цвета и вместо красной стены, мы получаем розовую. Впрочем, iPhone 11 ее тоже “порозовил”.

На самом деле цвет стены красный. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 2

Расскажем ещё немного о технических характеристиках. По умолчанию основной модуль создает сжатые фотографии с разрешением 12,5 МП. Чтобы сфотографировать на полную мощь в 50 МП, нужно сделать несколько лишних неудобных движений. Производители расположили “High-res”, то есть функцию, когда смартфон фотографирует в максимальном разрешении 50 МП, в самую глубь настроек камеры. Либо нужно воспользоваться режимом “Pro”, там переключиться на хайрез можно одним кликом. В этом режиме снимки получаются с огромным разрешением 8 192 на 6 144 пикселей.

Если присмотреться к фотографиям, снятым на основной модуль в обычном фоторежиме и в режиме “High-res”, то заметно, что угол обзора отличается. Казалось бы один фотомодуль, а снимок на 50 МП выглядит шире, чем фотография 12,5 МП. Получается 23 мм против 27 мм.

Кинообъектив, он же широкоугольный 40 МП, переехал сюда с Mate 30 Pro. Он также “заточен” под видео 4K c частотой 60 кадров/сек. Еще он умеет создавать слоу-мо видео с частотой 7680 кадр/с. По умолчанию модуль делает фотографии 10 МП.

Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 7

На этот объектив снимки получаются бледнее, чем на основной. Так как это не сверхширокоугольный объектив (экв. 18 мм), поэтому на фотографиях нет явной дисторсии и аберраций.

Для сравнения мы сфотографировали на основной и ультраширокоугольный модули iPhone 11 (экв. 13 мм). Вот что получилось:

Основная камера Huawei P40 Pro. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 8

Третий модуль - перископический телеобъектив с матрицей на 12 МП и оптической стабилизацией. У него также, как и в Huawei P30 Pro, есть 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой. Мы отметили удобную функцию — при 50х на экране появляется окно с миниатюрой общего кадра. То есть, чтобы видеть где именно происходит приближение.

1x. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 13

5-кратный и 10-кратный зумы просто божественны. Они дают четкую картинку, за качество которой не приходится переживать. При 10-кратном увеличении все камеры работают совместно, поэтому дают такой результат. Максимальный 50-кратный зум тоже впечатляет. Качество фотографий похуже, но картинка точно достойная. Учитывая, что это цифровое увеличение. Особенно хорошо зум проявил себя ночью, об этом чуть ниже.

10-кратный гибридный зум. Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Четвертый модуль, как мы уже писали выше, технический и нужен для красивого боке. Его мы проверили в режиме “Портрет”. В этом случае смартфон фотографирует на основную камеру с тремя вариантами зума - 1x, 2x, 3x.

1x. Режим "Портрет". Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 3

Мы отключили все автоматические украшения и бьюти фильтры и все равно кожа получилось немного заблюренная, выглядит неестественно. При этом, заметили, что глаза на всех фотографиях почему-то получаются темнее, чем в реальности, видимо это особенность Huawei, так как этот же эффект замечен на Mate 30 Pro. Тоже самое получается и на селфи фотографиях. В портретном режиме зумирование происходит за счет кропа, поэтому на трёхкратном увеличении заметны явные пиксели.

Режим “Диафрагма” нам понравился больше, он не сглаживает текстуру кожи и создает красивые художественные фотографии. В нашем случае получилась нежная съемка на закате.

f/0,95. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 3

Ночные возможности

Самое интересное — посмотреть на что способны камеры в темное время суток. Старший брат P30 Pro поразил нас возможностью фотографировать в полной темноте. Мы честно пробовали ночной режим в темной комнате и, к сожалению, P40 Pro не справился с этой задачей.

Окей, если опустить этот момент, то режим "Ночь" нас порадовал. Особенно при 10-кратном увеличении. Воспользоваться ночным режимом можно на всех трех объективах, даже на ультрашикокоугольном, поэтому ставим жирный плюс.

Во время съемки в этом режиме можно вручную регулировать светочувствительность (ISO) и выдержку. Мы не знаем для чего и как часто фотолюбители пользуются зумами при низкой освещенности, но результатами нашей тестовой съемки мы довольны:

Кинообъектив. Обычный режим. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 8

На самом деле, фотографии хорошо получаются даже без использования ночного режима. На некоторых снимках есть “шевеленка” из-за того, что съемка велась с рук. При 10-кратном увеличении разница между обычным режимом и ночным ощущается в разы.

Кинообъектив, обычный режим. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 8

Посмотрите, что в это время сфотографировал iPhone 11, где ультраширик не способен снимать в режиме “Ночь”:

Ультраширик iPhone 11. Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 3

Про видео

Так как камерофон обладает специальным кинообъективом, то грех не остановится отдельно на видео. Стоит сразу сказать, что в Mate 30 Pro этот объектив не показал суперспособностей, поэтому логично, что в этот раз ничего не поменялось. Лучше всего видео получается в двух вариантах: без зумирования, либо сразу снимать на зуме, тогда видео записывает основная камера с возможностью зумирования до 10x. Когда масштабирование происходит в процессе видеозаписи, то картинка начинает заметно перескакивать, что просто напросто портит кадр.

4K видео. © LIFE/Татьяна Руденко

Стабилизация работает хорошо. Самое главное — нет желейности при движении.

Кинообъектив, 4K 60 fps. Съемка в движении. © LIFE/Татьяна Руденко

Двойная фронталка

Именно в P40 Pro использована двойная фронтальная камера. Одна — 32 МП с автофокусом, вторая — объектив для измерения глубины резкости с инфракрасным датчиком. Этот датчик, помимо того, что поддерживает функцию разблокировки по распознаванию лица, еще помогает создавать селфи ночью.

Режим "Портрет". Фото © LIFE/Татьяна Руденко 1 / 3

Кто-то скажет, что два отверстия на дисплее это лишнее, а кто-то, например мы, скажем, что фронтальная камера и правда снимает отлично. Если опустить придирку с неестественным затемнением глаз, про которую мы писали выше, то на выходе мы получаем качественную фотографию с высоким разрешением и хорошей детализацией. Фронтальная камера даже может записывать видео 4K с частотой 60 кадров/сек. По сравнению с iPhone хуавеевская картинка получается более холодная.

Если снимать себя в режиме “Портрет”, то можно в онлайн корректировать цвет кожи и менять эффекты боке.

Pro обработку

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Фотография уже точно стала важной частью в смартфоне, поэтому улучшаются и функции по обработке. Пока что нет ни одного смартфона с юзабельными встроенными фильтрами и Huawei P40 Pro не исключение. Хотя в нем есть реально интересные функции по редактированию фотоконтента. Например, технология Golden Snap. Когда искусственный интеллект сам отбирает лучшие кадры. Смысл этой чудо-функции в том, что алгоритм искусственного интеллекта делает несколько живых фото в разрешении 4K длительностью около 1,7 секунды и предлагает 1-3 лучшие фотографии. Также в режиме редактирования фотографии можно одним кликом убрать ненужные объекты из кадра. Вот что значит ИИ творит чудеса, что даже Фотошоп уже не нужен.

С помощью умного редактирования можно убрать блики на фотографии, на портретах скорректировать цвет кожи, а также наложить стикеры, стрелки и тд. Короче говоря, воспользоваться полноценным встроенным фоторедактором, которого нет в iPhone. Даже можно снимать в режиме “Монохром”, который работает по принципу фотокамер, когда на дисплее отображается черно-белая онлайн-картинка. Этим пользуются профессиональные фотографы, чтобы лучше видеть соотношение теней и света.

Смартфон снимает в формате RAW, точнее dng, и в этот раз файлы стали еще тяжелее — 100 Мб. Обрабатывать исходники одно удовольствие, “равки” отлично поддаются корректировки.

И еще про интересное

Фото © LIFE/Татьяна Руденко

Если в режиме “Фотокамера” нажать на круглую иконку в верхнем левом углу, то откроется много любопытного в приложении Al Lens. Здесь, как раз, работает тот самый ToF-датчик. Он помогает переводить тексты в реальном времени, подсчитывать калории, идентифицировать любые объекты. Если в разделе “Шопинг” навести камеру, например, на зеленый чай, то смартфон распознает его и предложит магазин для покупки.

Dual-View. © LIFE/Татьяна Руденко

Еще одна интересная функция — Dual-View. То есть когда экран делится на два, один из которых работает с зумом. Для iPhone нужно скачивать специальное приложение, в Huawei P40 Pro оно стандартное.

Итог

Все-таки, Huawei P40 Pro — в первую очередь качественный телеобъектив, отличные фотоспособности ночью и мощная фронталка. Особенно отметим работу ультраширокоугольной камеры в ночном режиме, которая без сомнений лучше ультраширика iPhone 11.

Также можно быть спокойным за качество фотографий при 5- и 10-кратном зумах, они дают потрясающий результат.

Основная камера 50 МП создает хорошую детализированную картинку, иногда, искажая цветопередачу. Что касается портретной съемки, то мы не можем не пройти мимо недостатка с затемнением глаз. Это важная деталь, особенно в мире, когда каждый фотографирует себя или кого-то. Мы надеемся, что компания улучшит этот момент.