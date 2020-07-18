Уж замуж не берут. Каких женщин мужчины не видят в качестве спутниц

Одни из самых популярных запросов последних дней — "Как женщине уйти в монастырь" и "Каких женщин не берут замуж". Может быть, они даже как-то связаны. Сегодня мы поговорим о том, каким дамам "не светит" пойти под венец.

Серые мышки

По мнению семейного психолога Натальи Бадаевой, каждая женщина достойна счастья, но некоторые из них будто бы сами себе мешают. Их вечная неуверенность в себе начинает раздражать даже самых терпеливых. Если ваш внутренний посыл — "Кому я такая нужна?", мужчина не сможет в вас разглядеть партнёра и спутника для семейной жизни.

Королевы скандала

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В известном анекдоте говорится, что настоящая женщина может сделать из ничего три вещи: скандал, шляпку и салат. На самом деле это быстро надоедает. Спесивая спутница будет интересна только на первом этапе отношений. Для семьи и брака мужчина выберет в жёны спокойную и предсказуемую. Рано или поздно каждому хочется тихого и простого мужского счастья: уютного дома, вкусного обеда, наглаженных рубашек, прийти с работы в тепло и уют. Чтобы ему "не выносили мозг" после трудного рабочего дня.

Вечные девочки

Такие постоянно летают в облаках, ноют, мечтают о несбыточном, обладают "синдромом Питера Пена", ответственность (особенно дети) для них — невыносимая ноша. По мнению Натальи Бадаевой, мужчина сам бывает в таком состоянии, что ему "хочется на ручки". От мужчин очень много требует социум, но им тоже хочется иметь поддержку, спутника по жизни, того, с кем можно посоветоваться, кому можно выговориться. И того, кто даст умных, воспитанных наследников.

Диктаторы в юбке

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Такая женщина старается всё держать под контролем. Ей важно быть и мужем и женой одновременно. Она ищет спутнику работу, навязывает своё мнение, прописывает разные сценарии на "ближайшую пятилетку". Такой сценарий жизни подойдёт далеко не каждому. Такие женщины неосознанно делают своих мужчин неполноценными, а потом ещё удивляются, почему те — "такие тряпки". Не стоит забывать, что мужчина — охотник и добытчик по своей натуре.

Королевы, рафинированные дамы

Такие женщины, насмотревшись голливудских фильмов, любят показывать своим поведением, что им все что-то должны, что весь мир должен быть у их ног. Они рьяно ухаживают за собой — в голове одни салоны и бутики. По мнению Натальи Бадаевой, мужчине не нужны ежедневные "танцы с бубном". Танцевать лезгинку, бить поклоны перед такими "королевами" тоже вскоре надоедает. Конечно, мужчины любят красивых и ухоженных, но всё хорошо в меру. Можно быть красивой и домашней одновременно.

Охотницы

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Они всю жизнь охотятся — за деньгами, славой, статусом и прочими благами. Мужчины для них — не цель, а средство, женщины — и вовсе вечные соперницы. Но мало кому по нраву потребительское отношение спутницы, каждый мужчина хочет, чтобы его любили вопреки всему, а не за его регалии. Безоценочно.

Саркастичные, вечно недовольные

Такие женщины при каждом удобном случае укажут вам на ваше место. Вы узнаете от них, из какой вы семьи, кем вы были до того, как вас свела судьба, какой вы плохой отец, муж, человек. Каждый раз такая дама сердца будет пытаться унизить вас и обесценить ваши успехи. Мужчина любит до поры до времени, но когда переходят грани, он не будет терпеть унижение своего мужского достоинства. Мужчины выбирают эмпатичных, ценящих, чувственных натур.

Те, чьё кредо — "я такая, какая есть"

Они не хотят трудиться для себя, семьи, детей, собственного дома. Им не нужно развиваться, стремиться к идеалу "ухоженной леди". Статус "хорошей хозяйки" им тоже чужд. Таких женщин устраивает низкий уровень их зарплаты. По мнению Натальи Бадаевой, "мужчины любят глазами", как это ни банально. А если вы в придачу к неяркой внешности ещё и неинтересны, равнодушны к жизни, вас ждёт провал.

Кисейные барышни