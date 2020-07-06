"Все эти 11 лет только мучилась". Умерла девушка, оставшаяся инвалидом после пожара в "Хромой лошади"

С момента трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми прошло более десяти лет. 22-летняя Ирина Пекарская была одной из тех, кто пострадал тогда при пожаре. Девушка надышалась угарным газом, из-за токсического поражения головного мозга осталась инвалидом, не могла ходить и говорить. Прогнозы врачей были неутешительными, а близкие уже не могли смотреть на её страдания. 6 июля утром стало известно, что Ирина умерла в больнице в Березниках, пишет КП.

Фото © OK / Ирина Пекарская, VK / Ирина Пекарская

Отмучилась моя девочка, 11 лет пролежала. В последние три месяца мы не были в больнице у Иринки, туда не пускали из-за коронавируса. Причину смерти нам пока не сказали Галина Васильевна, мама Ирины

Фото © Пресс-центр краевой больницы имени Вагнера, Березники

По словам мамы Ирины Галины Васильевны, последние три года её дочка находилась в паллиативной палате вместе с пациентами, умирающими от рака, пишет 59.ru. До пандемии её навещал только брат Сергей Савельев с женой, который взял на себя заботу о сыновьях Ирины. Мальчикам уже сообщили печальную весть.

Мне позвонил сын Сергей, а ему по телефону сообщили врачи, когда он ехал с работы. Меня парализовало, речь пропала. Только сейчас немного отошла. Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У неё атрофировались ноги и руки. Шансы ещё были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами Галина Васильевна, мама Ирины