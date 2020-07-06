Онлайн-голосование по поправкам пытались сорвать хакеры — не получилось. Что ещё известно о системе?

После голосования по поправкам в конституцию комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций организовала круглый стол "Электронное голосование — шаг в будущее". Участники обсудили перспективы онлайн-голосований в России. Напомним, таким образом голосование проходило в Москве из-за пандемии коронавируса. Лайф поговорил с участниками.

6 июля в 10:00 в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему "Электронное голосование — шаг в будущее". Участники обсудили прошедшие выборы по поправкам в конституцию, в частности дистанционное электронное голосование (ДЭГ), когда россияне могли выразить позицию онлайн.

Мера принята в рамках борьбы с коронавирусом — на момент голосования в Москве была напряжённая обстановка с количеством заражённых. Онлайн-голосование — способ сделать выбор, не нарушив при этом режим самоизоляции. Лайф узнал, как участники круглого стола оценивают эксперимент.

Онлайн-голосование прошло. Какие выводы?

Наши собеседники оказались довольны онлайн-голосованием по поправкам в конституцию. Это безопасно в плане соблюдения самоизоляции. Но, кроме того, голосовать через Интернет ещё и удобно, быстро, а поучаствовать можно из любой точки мира.

Явка составила более 90%. Система доказала надёжность: сайт не падал из-за перегрузки, а хакеры не смогли помешать процессу.

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— Не случилось ни одного серьёзного сбоя, не произошло ничего, что могло бы поставить под сомнение результат волеизъявления граждан. Хакерские атаки на серверы были замечены, но все они оказались провальными, — рассказал Лайфу депутат Госдумы Антон Горелкин.

Этот опыт нужно использовать для развития сервиса. Голосование станет гораздо удобнее для всех. Это следующая ветвь в развитии госуслуг.

— Дистанционное голосование можно распространить по всей России. Москва, где оно проводилось, находится лишь на 45-м месте по индексу цифровой грамотности, а Нижегородская область, например, опережает столицу в этом, — говорит Лайфу директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Одновременно во всех регионах вводить электронное голосование не стоит. Более эффективный метод — делать это поэтапно, учитывая готовность каждого.

— Прежде всего, мы должны оценивать уровень цифровой грамотности в регионе, где собираемся внедрить цифровое голосование, — добавляет Сергей Гребенников.

Кроме того, формат проведения электронного голосования тоже нужно изменить для больших удобства и надёжности. Прежде всего, оно должно проходить на одном сайте.

— Онлайн-голосование в будущем должно быть централизовано и проходить на одном сайте — ЦИК, "Госуслуг" или другом ресурсе, — комментирует ситуацию директор РОЦИТ.

Сергей Гребенников отметил, что у россиян были страхи перед электронным голосованием. Самых популярных три: голос будет не учтён, личные данные окажутся недостаточно сильно защищены и утекут в Сеть, они не разберутся в интерфейсе сайтов. Ни один из них, по его словам, не оправдался.

Онлайн-голосования ещё будут? И в каких регионах?

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Собеседники Лайфа оценивают перспективы электронного голосования крайне высоко. Оно показало удобство и надёжность. Далее дело за грамотной реализацией.

Сергей Гребенников, опять же, отметил удобство процесса. Это должно повысить явки на любых выборах.

— Обычно в воскресенье мы находимся не дома: на даче, за границей, с друзьями. Электронное голосование позволяет поучаствовать в выборах где и когда угодно, — говорит Лайфу директор РОЦИТ.

Антон Горелкин также уверен, что ДЭГ ждёт успех. Впрочем, он сомневается, что онлайн-голосование заменит традиционное, скорее всего, они будут существовать вместе.

— В обозримом будущем ДЭГ станет общераспространённой практикой и будет доступен везде в России. Он станет привычной альтернативой, его активно будут использовать молодое и среднее поколения. Традиционный способ не уйдёт, эти форматы будут сосуществовать. Уверен, что ДЭГ должен развиваться и на муниципальном уровне, — комментирует ситуацию депутат Госдумы.