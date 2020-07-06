Полонский чуть не подрался с обманутым дольщиком в башне "Москвы-Сити" — видео

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Основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в башне "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" и чуть не подрался с обманутым дольщиком жилого комплекса "Кутузовская миля". Мужчина требовал от бизнесмена вернуть украденные деньги, сообщает пресс-служба центра.

На видео, которое выложил сам Полонский на своей странице в "Инстаграме", он заявляет, что пришёл в здание, чтобы посетить ресторан. В башне вместе с ним собралось немало людей, но обвинения об организации несанкционированного митинга он отрицал. В какой-то момент бизнесмен вступил в перепалку с обманутым дольщиком. Потасовку остановили служба безопасности башни и прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

— По итогам инцидента на Полонского было написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в пресс-службе.