Госизмена или слишком глубоко копнул? Что известно про дело Ивана Сафронова

Кто такой Иван Сафронов?

Иван Сафронов устроился советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае этого года. По этому случаю он впервые с 2013 года поменял картинку на страничке "Фейсбука" — ракета едет к старту в закатных лучах. "Успехов на новом поле", "Удачных стартов", — пишут ему в комментариях. Но в новой должности Сафронов проработал немногим больше месяца. Запись с камер видеонаблюдения публикует BAZA. Сегодня утром он выходит из подъезда своего дома и направляется к служебной машине. Как только Иван открывает заднюю дверь, к нему подбегают два сотрудника в штатском и хватают его за руки. Затем к Ивану подходит третий человек, что-то говорит, и его уводят.

На кадрах из телеграм-канала LIFE SHOT видно, что Сафронова (он одет в рубашку и пиджак) долго держат у распахнутой двери серого микроавтобуса. Видно, что Иван волнуется, ему что-то объясняет человек с медицинской маской на лице. Вероятно, это сотрудник ФСБ. Сперва появляется лишь неподтверждённая информация — Сафронова задержали по подозрению в госизмене.

Позже "Роскосмос" подтверждает эту информацию, но замечает, что дело не связано с работой Ивана на госкорпорацию. Речь, вероятно, идёт о его журналисткой деятельности. Из десяти лет в прессе он проработал девять лет в "Коммерсанте" (с 2010 по 2019 год) и меньше года в "Ведомостях". Но, вероятнее всего, речь идёт о материале в "Коммерсанте".

Статья, приравненная к госизмене?

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Проблемы у "Коммерсанта", а вместе с тем и у Ивана Сафронова начались в 2019 году. Тогда вышли две громкие статьи за его авторством. Какая из них стала кризисной — споры ведутся до сих пор. Первая вышла 17 апреля 2019 года, и речь там шла о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Якобы эта информация могла стать поводом к увольнению Сафронова. Матвиенко заявляла, что не имеет отношения к увольнению журналистов.

Вторая статья появилась чуть раньше, 19 марта, и рассказывала о планах по поставке российских Су-35 в Египет. Эта новость вызвала международный скандал. В сенате США пригрозили Египту санкциями за покупку российской техники. Через несколько дней новость исчезла с сайта "Коммерсанта". Позже ТАСС сообщил, что "издательский дом "Коммерсант" могут привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну".

Фото © ТАСС / Сергей Портер

В московском суде в начале июня состоялось заседание об административном правонарушении, где ответчиком выступал "Коммерсант". Правда, решения суд не вынес. Издание The Bell предположило, что именно статья Сафронова про поставку Су-35 и скандал, связанный с ними, стали истинной причиной увольнения Сафронова. Он покинул "Коммерсант" в мае 2019 года. Но на протяжении года обвинений в адрес журналиста не было. Сафронов поработал в газете "Ведомости", но уволился после смены главного редактора. Ивана Сафронова хорошо характеризовали не только коллеги по цеху.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков год назад высказывался про журналиста: "С Ваней Сафроновым мы работали, ещё когда Путин был премьером. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых знаем". Можно ли считать, что именно статья годовой давности стала поводом для задержания, сказать пока сложно. Но при отсутствии других столь громких публикаций, всё указывает на это.

Параллели из прошлого

Отец Ивана Сафронова, также Иван Сафронов, был известным военным журналистом. С 1997 по 2007 год он работал в "Коммерсанте" военным обозревателем. 2 марта 2007 года он таинственным образом погиб — выпал с лестничной клетки своего подъезда. Официальная версия смерти — самоубийство. Якобы к этому решению подтолкнули выявившиеся проблемы со здоровьем. Но многим — и коллегам, и родным — эта версия показалась неправдоподобной.

Ряд журналистов тогда связал гибель Сафронова старшего с тем, что незадолго до смерти 51-летний журналист готовил статью о поставках российского оружия на Ближний Восток и в беседе с коллегами признавался, что эта информация может стать поводом для возбуждения дела о госизмене. Статья не была опубликована — журналист погиб. Его сын пошёл по стопам отца и почти десять лет жизни отдал "Коммерсанту".