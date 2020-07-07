Вне Украины. Почему споры о будущем республик Донбасса давно решены

Неспособность и нежелание Киева выполнять минские соглашения, что ещё раз было продемонстрировано в ходе недавнего "нормандского саммита", стимулируют политиков и общественников выступать за иные способы решения проблемы Донбасса. Например, оформить его возвращение в "родную гавань". Так, на днях бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что в скором времени народные республики окажутся в составе России "де-юре". И ряд российских политиков уже поясняет, как это можно оформить. А партия "За правду" Захара Прилепина, который, как известно, выступает за присоединение к России частей сопредельных государств, где живут русские, призывает провести в стране референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а заодно Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии к Российской Федерации. И это отнюдь не какое-то маргинальное заявление — подобные идеи разделяет большинство населения страны. И если референдум действительно будет проведён, то его итог, в общем-то, предрешён.

Однако в Кремле к идее Прилепина отнеслись настороженно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "не в курсе" таких планов. Собственно, их и нет — не потому (как сейчас начнут кричать некоторые "профессиональные патриоты"), что Россия в очередной раз предала "русский мир", бросив его на произвол судьбы, а потому, что Москва как раз стоит на страже его интересов и защищает их в условиях не выдуманного, а реального мира.

Реальный мир, например, говорит о том, что присоединить Приднестровье невозможно. Самопровозглашённая республика не имеет выхода ни к российским границам, ни даже к морю — она зажата между враждебной Украиной и Молдавией, частью которой формально является. В случае официального вхождения в состав РФ Приднестровье окажется в блокаде, для пробития которой Москве придётся начинать войну либо с Украиной, либо с Румынией (Молдавия тоже не имеет выхода к морю и зажата между Румынией и Украиной). Абхазия сама не стремится вступать в состав Российской Федерации — её руководство пытается маневрировать между Москвой и Анкарой. Что же касается ДНР и ЛНР (а также Южной Осетии), то эти территории на сегодняшний день де-факто и так являются частью Российской Федерации. И присоединять их де-юре пока (именно пока) нецелесообразно.

Экономика ЛНР и ДНР полностью ориентирована на Москву (спасибо украинской блокаде). Социальная система тоже. Образовательные стандарты уже давно российские. Республики фактически живут по российским законам. Более того, с каждым днём всё больше жителей ДНР и ЛНР становятся российскими гражданами — Москва проводит паспортизацию региона (пусть даже и затормозившуюся из-за коронавируса). Получение российских паспортов не только уравнивает жителей Донбасса с другими россиянами — оно сделает невозможным продолжение регулярных украинских обстрелов и убийства боевиками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. То, что происходит с иностранными вооружёнными силами, убивающими граждан РФ, можно посмотреть на примере Грузии в 2008 году.

В этой ситуации присоединение де-юре никак не изменит реального положения дел в республиках в лучшую сторону — разве что успокоит паникёров, до сих пор рассказывающих сказки о "предателях, которые хотят сдать Донбасс Украине". А вот в худшую — изменит. Новые пакеты санкций против России (частью которой теперь будут республики), проблемы в евразийской интеграции (страны-члены которой будут бояться Москву), консолидация русофобских сил на Украине. Не говоря уже о том, что на Западе резко увеличится количество сторонников включения Киева и того, что останется от Украины, в НАТО.

Присоединение при формально действующих минских соглашениях повесит на Россию клеймо агрессора и могильщика этих соглашений, а также навсегда убьёт пусть и слабую, но всё-таки надежду переформатировать украинское государство (с помощью тех самых минских соглашений) в федерацию или даже конфедерацию с нейтральным статусом. То есть государство, которое перестанет быть антироссийским форпостом Запада.