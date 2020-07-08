Вам придёт СМС, если вы окажетесь рядом с заражённым CoViD. Как это работает?

А вот и пространство для конспирологии: вышки сотовых операторов отследят распространение коронавируса в России. На деле же всё иначе. По проекту Минкомсвязи люди, контактировавшие с инфицированными коронавирусом, получат уведомление об этом. Лайф разбирался, что представляет собой система, позволяющая это определять.

Ковид-инфицированных отследят сотовые операторы. Как это будет выглядеть?

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания перемещения заражённых коронавирусом по геолокации и данным мобильных операторов.

Вот так будут определены абоненты, за которыми будет проводиться мониторинг: 1) За основу возьмутся данные Минздрава о номере телефона заразившегося. 2) Специальные алгоритмы составят список людей, находившихся в одном месте с больным и в постоянном контакте по мобильной связи за последние две недели.

— В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения CoViD-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав, — говорится в проекте.

Как Минкомсвязь узнает о вашем местоположении и возможном контакте с заражённым? Всё благодаря вышкам

Определение местоположения человека может осуществляться несколькими вариантами, рассказал Лайфу президент информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Первый — по базовой станции. Здесь погрешность высокая. Второй способ — по GPS, там точность выше.

Как работает определение местоположения абонента по базовой станции (принцип триангуляции), рассказал нам руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Достаточно трёх базовых станций ближайших, чтобы с определённой степенью вероятности определить местоположение телефона. Недостаток этого принципа — низкая точность. Когда смартфон использует триангуляцию, точность исчисляется десятками метров Сергей Половников Руководитель агентства Content Review

Вот как это выглядит. Три ближайшие вышки одного сотового оператора следят за вами. Они определяют местоположение своих абонентов в пределах этого поля. И так происходит вне зависимости от местоположения. Когда вы выйдете из этого поля, вас будут мониторить другие вышки. Фото © ГдеМои

Какие могут быть проблемы?

Метод определения местоположения неидеальный, говорят Денис Кусков и Сергей Половников. При выявлении геолокации с помощью триангуляции погрешность составляет десятки метров, из-за этого могут возникнуть проблемы.

Этот способ нельзя использовать на все 100%, что показали самоизоляция и приложение "Социальный мониторинг". В Москве были случаи, люди не выходили из дома, а приложение фиксировало их перемещение. Управление смартфоном переходило от базовой станции в Москве к базовой станции в Московской области Денис Кусков Президент информационно-аналитического агентства TelecomDaily

Кроме того, Кусков добавил, что мониторингу стоит учитывать архив маршрутов заражённого. Инкубационный период длится две недели. В этот период человек является бессимптомным носителем инфекции и может заразить окружающих.

Две недели мы считаем с момента заболевания человека или до выявления. Основная проблема в том, что за эти две недели он, будучи носителем вируса, мог заразить людей. Поэтому тут было бы правильнее поднимать архив перемещений человека.

Что говорит государство по этому поводу?

Ведомство считает, что летом особенно важно отслеживать местоположение заражённых, а пользователей важно предупреждать заранее о возможном контакте с инфицированным.

Видео © Минкомсвязь

В условиях сезона отпусков люди перемещаются активнее. Документ также поможет госорганам и субъектам быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса Олег Иванов Заместитель министра Минкомсвязи

В рамках этой кампании будут использоваться отечественные разработки. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что это более надёжное решение, чем заимствовать иностранные технологии, даже если они более совершенные.