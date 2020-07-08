Вторичка или новостройка?

При покупке квартиры многие покупатели оказываются перед непростым выбором: что лучше, брать жильё в новостройке или на вторичном рынке? Приобретая вторичку, мы изначально предполагаем наличие всех условий для того, чтобы можно было сразу въехать в новую квартиру. В новостройку же сразу заселиться не получится — потребуются время и дополнительные вложения на ремонт.

Попробуем рассмотреть все плюсы и минусы, проанализировав ситуацию, которая будет интересна именно тем покупателям, которые не готовы ждать возведения дома с этапа "котлована" или на какой-либо другой стадии строительства, тем, кому важно купить квартиру и как можно раньше в неё заселиться.

Во-первых, всех волнует вопрос о юридической чистоте сделки. Вероятно, это самая главная причина, из-за которой вторичный рынок пугает покупателей, ведь нередки случаи, когда люди обжигаются, приобретая квартиры "с историей".

Покупка готовой квартиры от застройщика в уже сданном в эксплуатацию доме гарантирует, что вы никогда не столкнётесь с претензиями от предыдущих собственников. Это первый и очень жирный плюс, поскольку квартиры от застройщика в построенных домах — это действительно надёжно и безопасно.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Во-вторых, покупая квартиру в "свежем" доме, мы изначально можем говорить о новоселье, ведь речь идёт об абсолютно новой квартире, в которой раньше никто не жил. Да и ко всему этому добавим новые дворы, парковки, детские и спортивные площадки, подъезды и лифты. И все эти факторы являются неоспоримым преимуществом, подчёркивающим, что в современных жилых комплексах уровень комфорта значительно выше, чем в старых домах, которые успели сменить несколько поколений жильцов.

В-третьих, ко всему вышеперечисленному добавим, что в новых домах ещё и новые, современные инженерные коммуникации. А это значит, что вам не придётся бояться пожара от старой электропроводки и мучиться из-за постоянно выбивающих электрочайником "пробок" или переживать из-за протечек старых труб и устаревшей сантехники.

В-четвёртых, покупая готовую квартиру в новостройке, вы можете собственноручно проконтролировать ход выполнения чистовой отделки, гарантировав тем самым отсутствие неприятных сюрпризов, которые зачастую передаются "по наследству" от предыдущих собственников вторичной недвижимости. Выполняя ремонт, вы сможете организовать пространство и все коммуникации так, как будет удобно и комфортно вам, исходя из своих возможностей, потребностей и желаний. Доказано, что тот интерьер, в котором мы начинаем и завершаем свой день, оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие, настроение и здоровье.

В-пятых, зачастую в арсенале застройщиков имеются выгодные предложения, разработанные специально для клиентов. Предлагаются акции, кредиты и рассрочки. То есть то, что позволит вам стать собственником жилья даже в том случае, если вы пока не готовы оплатить всю его стоимость. Порой именно финансовые инструменты со специальными условиями от застройщика могут стать весомым подспорьем для того, чтобы купить квартиру в том или ином жилом комплексе.

Фото © Facebook / ГК "Гранель"

К примеру, купить квартиру в готовых современных жилых комплексах комфорткласса "Малина", "Квартал Европа" или "Квартал Лукино" от группы компаний "Гранель" можно с помощью ипотеки от "ВТБ-банка" по ставке 4,1% годовых. Такая процентная ставка действует в течение одного года с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования.

Кроме того, семьям с детьми, которые хотят купить квартиру в ГК "Гранель", доступен кредит со сниженной ипотечной ставкой — от 1,2% годовых. Ставки обеспечиваются за счёт субсидирования из средств застройщика.

Кому-то подойдёт программа "Военная ипотека", кому-то — городские жилищные программы по субсидиям. Вариантов приобретения большое множество. У серьёзного застройщика всегда найдётся что предложить тому, кто хочет приобрести собственные квадратные метры.