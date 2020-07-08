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В работе Instagram зафиксирован сбой

Подавляющее большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты.

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Фото © Pixabay

В работе социальной сети Instagram произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

Проблемы возникли у жителей США, Великобритании, Аргентины, Бразилии и Австралии. В России с незначительными трудностями в работе соцсети столкнулись жители Москвы.

Наибольшее количество жалоб (92%) связано с просмотром новостной ленты. Почти 3% пользователей не могут войти в приложение, а ещё 3% сообщают о сложностях со входом на сайт.

Ранее Лайф сообщал о глобальном сбое в работе мессенджера Telegram.

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