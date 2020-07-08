В работе Instagram зафиксирован сбой

Проблемы возникли у жителей США, Великобритании, Аргентины, Бразилии и Австралии. В России с незначительными трудностями в работе соцсети столкнулись жители Москвы.

Наибольшее количество жалоб (92%) связано с просмотром новостной ленты. Почти 3% пользователей не могут войти в приложение, а ещё 3% сообщают о сложностях со входом на сайт.