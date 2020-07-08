Кара небесная или конец света. В соцсетях публикуют фото и видео про шторм, обрушившийся на Москву

Один из самых жутких видеороликов сняли из окна дома в Красногорском районе в микрорайоне "Путилково". Женщина-продавец пытается бороться со стихией, но проигрывает. Порыв ветра похватывает продуктовую палатку, и она взлетает вверх. Женщина хватается за край палатки и пытается удержать её, но взлетает вместе с тентом, кувыркается и летит на землю. Её поднимают прохожие, вероятно, женщина получила травмы.

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Поистине устрашающе выглядели самые тёплые уголки столицы. Например, ВДНХ за пару минут до начала урагана напоминала какой-то зловещий замок из фильма ужасов. А разряды молний явно не сулили ничего хорошего.

Некоторые москвичи бесстрашно фотографировались на фоне наползающих туч. Чего не сделаешь ради эффектного кадра!

Хотя следующее фото могло стать предупреждением для того, чтобы воздержаться от прогулки, даже для самых безбашенных. И хотя комментарии там восторженные, никому бы не хотелось оказаться в центре буйства стихии.

Но многие москвичи, особенно те, кто сидел дома, обрадовались ливню. Потому что последние пару дней жара была совершенно изматывающей. А тут вроде и свежесть дома, и интересные кадры за окном, да ещё и в сопровождении грома.

Правда, после урагана всё в столице и окрестностях поплыло. И улицы, и тротуары напоминали скорее бассейн, чем место для жизни людей. А самое главное, ураган налетел так внезапно, что фраза: "Мы так и не поняли, что это было", очень точно отражает реальную картину вещей.