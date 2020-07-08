Кара небесная или конец света. В соцсетях публикуют фото и видео про шторм, обрушившийся на Москву

Один из самых жутких видеороликов сняли из окна дома в Красногорском районе в микрорайоне "Путилково". Женщина-продавец пытается бороться со стихией, но проигрывает. Порыв ветра похватывает продуктовую палатку, и она взлетает вверх. Женщина хватается за край палатки и пытается удержать её, но взлетает вместе с тентом, кувыркается и летит на землю. Её поднимают прохожие, вероятно, женщина получила травмы.
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Поистине устрашающе выглядели самые тёплые уголки столицы. Например, ВДНХ за пару минут до начала урагана напоминала какой-то зловещий замок из фильма ужасов. А разряды молний явно не сулили ничего хорошего.
Фото © Instagram/ myasnikovsv
Некоторые москвичи бесстрашно фотографировались на фоне наползающих туч. Чего не сделаешь ради эффектного кадра!
Фото © Instagram/denpower03
Хотя следующее фото могло стать предупреждением для того, чтобы воздержаться от прогулки, даже для самых безбашенных. И хотя комментарии там восторженные, никому бы не хотелось оказаться в центре буйства стихии.
Фото © Instagram/helenka.helen
Но многие москвичи, особенно те, кто сидел дома, обрадовались ливню. Потому что последние пару дней жара была совершенно изматывающей. А тут вроде и свежесть дома, и интересные кадры за окном, да ещё и в сопровождении грома.
Правда, после урагана всё в столице и окрестностях поплыло. И улицы, и тротуары напоминали скорее бассейн, чем место для жизни людей. А самое главное, ураган налетел так внезапно, что фраза: "Мы так и не поняли, что это было", очень точно отражает реальную картину вещей.
Фото © Instagram/lazonova_alena
Всё, что напоминает о прошедшем ливне сейчас, — это покорёженные машины неудачливых автовладельцев да свыше сотни сломанных деревьев, которые подпиливают коммунальные службы.