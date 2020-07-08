"МегаФон" признан лидером по скорости мобильного интернета четвёртый год подряд

В первом полугодии 2020 года компания "МегаФон" увеличила скорость мобильного интернета, став лидером по этому показателю уже в четвёртый раз. Итоги независимого исследования качества мобильного интернета в России подвела международная компания Ookla. Для составления рейтинга 2020 года компания проанализировала более 2,9 млн замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

Замер скорости Интернета проводился с помощью приложения Speedtest, которое позволяет определить скорость в любой точке России и получить наиболее полные и объективные данные. Согласно итогам исследования, средняя скорость скачивания в сети "МегаФона" составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, а значение ping — 46 миллисекунд.

В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге — 29,29 Мбит/с, Новосибирске — 42,95 Мбит/с, Самаре — 27,52 Мбит/с.

— Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удалённую работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым Интернетом в России, — отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

Увеличение скорости мобильного интернета в первом полугодии обусловлено растущими темпами строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом, особенно в сегменте 4G/LTE. За первое полугодие было построено 7,8 тысячи таких станций в стандарте LTE и LTE Advanced.