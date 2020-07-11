Девушка, зависимая от соляриев, узнала об опасной родинке благодаря фото в Facebook

Шарон из Честерфилда, Британия, рассказывает, что раньше ходила в солярий по три раза в неделю, не задумываясь о последствиях. Всё ради того, чтобы в выходные чувствовать себя прекрасно. По словам девушки, из-за того, что у неё очень бледная кожа, ей просто приходилось стабильно поддерживать свой загар. Казалось, всё шло хорошо, но однажды, зайдя в Facebook, девушка поняла, что ей пора записываться ко врачу.

В 2009 году я опубликовала свою фотографию в красном бикини с отдыха в Египте, чтобы показать всем, как я тут загораю. С тех пор я на неё и не смотрела, но в феврале прошлого года Facebook показал мне это фото в разделе "Воспоминания". Я сразу же заметила родинку и осознала, насколько она увеличилась за эти 10 лет Шарон Баггали

Фото © Sharon Baggaley

Я рассмотрела её в зеркале и попросила мужа тоже оценить. Мы поняли, что она стала в четыре раза больше и темнее. И тогда я вспомнила, что с новогодних праздников она несколько раз кровоточила, но тогда я просто думала, что это пройдёт Шарон Баггали

Фото © Sharon Baggaley

Тогда в панике Шарон сразу записалась к своему терапевту, который направил её к дерматологу, который договорился о встрече в Честерфилдской королевской больнице. Там специалист понял, что родинку нужно удалять, и уже меньше чем через четыре недели её удалили под местной анестезией. Когда образование отправили на анализ, выяснилось, что у женщины меланома первой стадии. Баггали была в шоке.

Я думала, что умру. Но медсестра успокоила меня, рассказав, что им нужна будет ещё одна операция просто для того, чтобы удалить больше кожи вокруг. Так они хотели убедиться, что они избавились от всей опухоли Шарон Баггали

Фото © Sharon Baggaley