Транспорт и метро. Плюсы при выборе недвижимости

Транспортная доступность — один из ключевых параметров при определении качества жизни и самый популярный при выборе жилья покупателями недвижимости.

Общественный транспорт — основной критерий выбора жилья, особенно за пределами МКАД. При наличии личного транспорта удалённость от кольцевой автодороги и загруженность шоссе также играют не последнюю роль. Если при передвижении на метро можно точно рассчитать количество времени, за которое вы доберётесь до того или иного района Москвы, то скорость наземного транспорта сложно прогнозировать в связи с пробками в часы пик.

В последние годы постоянно ведётся реконструкция вылетных магистралей, участков МКАД, строительство новых станций метро, и всё это благоприятным образом сказывается на транспортной доступности и в целом привлекательности жилых комплексов, расположенных в отдалённых уголках столицы, то есть там, где нет возможности добраться до станции метро пешком.

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Сегодня лакомым кусочком для приобретения квартиры стал Новомосковский административный округ — часть амбициозного проекта властей "Большая Москва". Недавние деревушки уже стали частью столицы, а в перспективе они превратятся в современный центр мегаполиса.

Основной плюс данной локации — благоприятная экологическая обстановка. Жить в окружении удивительной подмосковной природы — идеальное решение для тех, кто предпочитает проводить своё время вдали от шума и загазованности большого города, оставаясь при этом в Москве.

Транспортная ситуация в Новомосковском административном округе улучшается с каждым днём — протяжённость Сокольнической линии метро до станции "Коммунарка" и открытие трассы Солнцево — Бутово — Видное стали существенными плюсами для жилых комплексов Новой Москвы.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Так, ЖК "Москвичка" от застройщика ГК "Гранель", с точки зрения транспортной доступности, дважды "попал в яблочко": 300 метров от метро и прямой выход на Калужское шоссе дали жителям возможность беспрепятственно перемещаться по трассе Солнцево — Бутово — Видное без пробок.

Не менее удачно расположен город-спутник Москвы Одинцово. Сюда приезжают для постоянного проживания не только люди со всей страны, но и сами москвичи.

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Город расположился в четырёх километрах от МКАД, добраться можно по Можайскому шоссе. Здесь регулярно курсируют автобусы и маршрутки от станций метро "Парк Победы", "Молодёжная" и "Юго-Западная". Также есть маршрутные такси от Киевского вокзала и электричка от Белорусского вокзала.

По дороге в Одинцово встречается достаточно много застраиваемых микрорайонов, которые имеют свои плюсы. Во-первых, они располагаются ближе к столице, чем сам город Одинцово. Во-вторых, ближе к МЦД "Сколково". Ну и, наконец, в-третьих, имеют привлекательный ценник.

Именно этим критериям соответствует жилой комплекс "Инновация", который является весьма удачным проектом компании "Гранель". Новый ЖК обещает органично вписаться в футуристический пейзаж инновационного центра "Сколково", став его неотъемлемой частью.

Фото © Гранель

Интересным предложением на рынке недвижимости стал ещё один проект группы компаний "Гранель" — ЖК "Тринити", который возводится в старых границах Москвы в районе Западное Дегунино на Дмитровском шоссе.

Недавно на салатовой ветке Московского метрополитена — Люблинско-Дмитровской линии — открылись три новые станции метро, в том числе и станция "Верхние Лихоборы", находящаяся в 150 метрах от жилого комплекса "Тринити", что не просто улучшило транспортную доступность района, но и стало его преимуществом.

Кроме того, здесь расположены четыре станции, которые очень скоро станут частью МЦД-3: "Ховрино-2", "Ховрино", "Моссельмаш" и НАТИ. Открытие третьего диаметра запланировано на 2021–2022 годы.