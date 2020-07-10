ГИБДД проверит автомобили с иностранными номерами

УГИБДД УМВД России по Липецкой области начнёт проверку автомобилей с иностранными номерами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. В сообщении отмечается, что если за гражданином Российской Федерации, имеющим постоянное место жительства только в России, автомобиль зарегистрирован в другом государстве — члене Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), то тогда требуется его регистрация в стране места жительства в десятидневный срок.

В противном случае владелец нарушает административное законодательство по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.