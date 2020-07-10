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ГИБДД проверит автомобили с иностранными номерами

За нарушение условий регистрации автомобилей водители получат штраф.

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Фото © Flickr / Staffan Vilcans

УГИБДД УМВД России по Липецкой области начнёт проверку автомобилей с иностранными номерами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. В сообщении отмечается, что если за гражданином Российской Федерации, имеющим постоянное место жительства только в России, автомобиль зарегистрирован в другом государстве — члене Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), то тогда требуется его регистрация в стране места жительства в десятидневный срок.

В противном случае владелец нарушает административное законодательство по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.

При повторном нарушении водитель получит штраф в размере 5000 рублей либо лишится права управления автомобилем на срок до трёх месяцев. Кроме того, автомобиль, ввезённый в Армению после 10 октября 2014 года из страны, не входящей в ЕАЭС, российские водители смогут эксплуатировать только при наличии таможенных документов. Штраф за нарушение эксплуатации составит 500 рублей.

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