ГИБДД проверит автомобили с иностранными номерами

УГИБДД УМВД России по Липецкой области начнёт проверку автомобилей с иностранными номерами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. В сообщении отмечается, что если за гражданином Российской Федерации, имеющим постоянное место жительства только в России, автомобиль зарегистрирован в другом государстве — члене Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), то тогда требуется его регистрация в стране места жительства в десятидневный срок.
В противном случае владелец нарушает административное законодательство по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.
При повторном нарушении водитель получит штраф в размере 5000 рублей либо лишится права управления автомобилем на срок до трёх месяцев. Кроме того, автомобиль, ввезённый в Армению после 10 октября 2014 года из страны, не входящей в ЕАЭС, российские водители смогут эксплуатировать только при наличии таможенных документов. Штраф за нарушение эксплуатации составит 500 рублей.