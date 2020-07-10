Великобритания предложила ужесточить регулирование соцсетей. Россия должна двигаться в этом же направлении

Контроль соцсетей и других открытых площадок со стороны государства — единственный способ избежать цензуры со стороны самих платформ. Иначе они будут блокировать фотографию солдата с Красным знаменем у Рейхстага.

Палата Лордов в Великобритании призвала к ужесточению контроля за открытыми площадками и медиа на фоне роста недостоверной информации в Сети. По мнению министров, распространяющиеся посты подрывают доверие граждан к власти и государственным институтам.

В подготовленном 153-страничном документе говорится о необходимости расширить полномочия регулятора Ofcom. Он определяет санкции против ИТ-компаний, которые не выполняют своих обязательств. По мнению лордов, в руках корпораций вроде Google и Facebook сосредоточена слишком большая власть. Поэтому самая эффективная мера наказания для них — репутационный ущерб.

Это не первый случай, когда Правительство Великобритании говорило о жёстких мерах по регулированию Сети. Весной 2019 года оно представило меры, призванные сделать британский Интернет "самым безопасным в мире". Они обяжут технологические компании защищать своих пользователей от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением дезинформации.

— Предложение палаты лордов — общемировой тренд. По этому пути идут многие страны, в том числе Германия, Франция, США. Мессенджеры не должны обладать законодательным иммунитетом от ответственности за контент, который на их площадках публикуется. Пользователи получают ответственность, а площадки почему-то остаются в стороне, хотя именно благодаря им посты становятся популярными и доступными миллионам людей, тогда как многие из них отнюдь не безопасны, — говорит член ОП РФ Екатерина Мизулина.

Соцсети и открытые площадки должны контролироваться извне

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Когда соцсети саморегулируются, к ним возникает много вопросов. 9 Мая Facebook удалял посты с фотографией советского солдата с флагом СССР над Рейхстагом. При этом Белый дом поздравил с Днём Победы США и Великобританию, умолчав про СССР, и снова никакой реакции на очевидный фейк. "Твиттер" отметил твиты президента США Дональда Трампа как фейковые, тоже ничего не разъяснив. Оба раза компании обвинили в цензуре, и доказать обратное почти невозможно.

У пользователей в этом плане две проблемы. Платформы не публикуют правила пользования и перечень причин, по которым пост могут заблокировать. Кроме того, моделируют контент предвзятые организации. На постсоветском пространстве это часто делают украинцы, известные своей русофобией. В прибалтийских странах это начала делать русофобская Re:Baltica.

— Эпоха самостоятельного регулирования и не начиналась, всё это было на уровнях заявлений, что компании сами будут удалять неприемлемый контент. Но мы видим, что всё их цензурирование сводится к непонятным действиям, когда они удаляют публикации по причинам, которые только им понятны. Они показали, что могут модерировать контент, но они это делают исходя из собственных интересов, — говорит член ОП РФ Екатерина Мизулина.

России нужно использовать зарубежный опыт

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Модерация интернет-платформ имеет политическую окраску. Соцсети — один из инструментов дестабилизации общества. Одно из решений проблемы — крупные штрафы для них. Член ОП РФ Екатерина Мизулина считает, что ответственность должны нести не только пользователи, но и сами платформы.

— Наша организация выступает за то, чтобы для социальных сетей, мессенджеров и других открытых площадок ввели ответственность за контент, который на их ресурсах публикуется. Они должны самостоятельно отслеживать публикации, при необходимости жаловаться правоохранительным органам. Если они этого не делают, то должны понести ответственность и получать крупные штрафы. За основу мы брали немецкую модель, она уже несколько лет эффективно работает. Там для компаний предусмотрены крупные штрафы. Опираясь на эту основу, Франция приняла похожий закон, но он более либерален, — говорит эксперт.

Размер штрафа ещё не установлен. Если изучить иностранный опыт, то можно заметить, что компании реагируют только на крупные взыскания: Microsoft обязали пополнить казну на один миллиард долларов за нарушения антимонопольного законодательства в 2008 году, в 2017-м Европейский союз оштрафовал Facebook на 122 миллиона долларов за нарушения, допущенные в связи с приобретением мессенджера WhatsApp.