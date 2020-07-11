Законное право "налево". Как развращали древних славян

Сексуальное поведение древних славян регламентировалось не нормами морали или греховности, а традицией и верованиями, сильно отличавшимися друг от друга. То, что было приемлемо у древлян, северян или вятичей, считалось дикостью у полян, словен или кривичей. А христиан многие обычаи просто приводили в ужас. Например, византийского миссионера Велизария в IX веке поразило то, что новгородские словене совместно посещали бани, где раздевались донага, хлестали друг друга вениками, а потом кидались в сугроб. Византийцу это казалось верхом неприличия.

Мужское право на порок

Мужи — а именно так назывался на Руси мужчина — имели "законное" право "налево". Все знают, что князь Владимир Креститель имел собственный гарем из жён и наложниц. Ещё до женитьбы на византийской принцессе Анне у него было пять "законных" жён. Но мало кто знает, что и его дед — князь Игорь — помимо жены княгини Ольги тоже имел других жён. По две-три жены имели многие знатные люди. Пирушки князей могли заканчиваться в объятиях хорошеньких наложниц — ничего предосудительного в этом не видели. Собственно, этим они мало отличались от современных богатых людей.

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Не лучше дела обстояли и у соседей: у польского короля Мешко было семь жён, много жён имел чешский князь Славник. Процветало у славянской знати и наложничество. Тот же Владимир Святославич имел 300 наложниц в Вышгороде, 300 — в Белгороде и ещё 200 — в Берестове. Разумеется, не все женщины были княжеские — большинство содержалось для развлечения дружины и даже для продажи.

У русов, например, вообще секс мог быть прилюдным. О подобном поведении пишет араб ибн Фадлан, который в X веке во время путешествия встречался с русами на Волге. Мусульманин был поражён, когда однажды, войдя в жилище, которое занимали приехавшие торговать русы, увидел, что один из них занимается сексом с рабыней. Сами русы "ничего такого" в этом не видели. Мужчина, которого араб застукал за таким непристойным занятием, спокойно закончил и только тогда начал разговаривать с гостем. Был это единичный случай или подобное было в обычае горожан, сказать сложно. Скорее всего, в понятие "разврат" входило только совершенно непристойное поведение, касавшееся детей или откровенного садизма. Однако такие случаи задокументированы не были.

Женское право на измену

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Девицы на Руси девственность до брака не сохраняли вплоть до правления княгини Ольги, которая первая ввела штраф за потерю девственности. До этого момента они прощались с невинностью у волхвов, на празднованиях русалий или на других праздниках. И только сын Ольги князь Святослав ввёл закон, по которому право вступать в интимную связь с женщиной было закреплено исключительно за её мужем.

Ещё один арабский автор IX века — Гардизи — в книге "Краса повествований" отмечал, что у славян "распространены прелюбодеяния, и если женщина полюбит мужчину, то сближается с ним, если она окажется девственницей, он делает её женой, если же нет, то продаёт".

Замужняя женщина на Руси на "разврат" права не имела. Измена княжеской жены каралась смертью, но простолюдинки могли изменять мужу на Ивана Купалу. Более того, в некоторых славянских племенах совершенно не возбранялись сексуальные связи внутри семьи. Проще говоря, мужа мог "заменить" в постели его отец или брат. Было распространено "снохачество", когда самый старший мужчина мог состоять в сексуальной связи со всеми женщинами в семье, в том числе с жёнами своих сыновей.

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В X веке вернувшаяся из Константинополя после крещения княгиня Ольга приняла законы, запрещавшие браки между кровными родственниками вплоть до троюродного родства. Были запрещены и браки "по свойству" — нельзя было вступить в брак с сестрой жены или с братом мужа. Хотя её внук Владимир закон этот нарушил, женившись на вдове брата Ярополка.

Одновременно с этим запрещались браки русских с иноверцами. Женщины-блудницы штрафовались за распутство или подвергались порицанию. А в присутствии знатной женщины нельзя было даже ругаться — могли обвинить в оскорблении и заставить выплатить большой штраф.

Безбородые растлители с Запада

С распространением на Руси православия нормы сексуального поведения изменились — семья стала моногамной. Появились такие понятия, как "разврат" и "блуд", которые активно порицались обществом. В разряд блудниц попадали все девицы, которые лишались невинности до брака, женщины, которых заставали на русалиях или которые изменяли мужу при других обстоятельствах. В этот же разряд попадали и вдовы, решившиеся на связь вне брака.

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Разумеется, пережитки прошлого, такие как снохачество или женитьба на вдове брата (возможно, даже вынужденная), ещё долго встречались в отдалённых деревнях, но тем не менее представления о допустимости сексуального поведения поменялись.

Впрочем, период подобного "воздержания" на Руси длился недолго. Вклад в развращение её народа начиная с XVI века стали активно вносить иностранцы. Именно они принесли на Русь венерические болезни, гомосексуализм и растление малолетних. Недаром в "Соборном уложении Ивана Грозного" безбородый мужчина приравнивался к гомосексуалисту — европейцы на Русь приезжали, как правило, бритые.

Вскоре взамен всеобщего распутства появилась проституция. Несмотря на то что она, как и сводничество, стала считаться преступлением наравне с воровством или разбоем, искоренить это явление оказалось сложно. Не помогали ни прилюдные наказания, ни епитимьи.