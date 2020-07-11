Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

На первую строчку платного топа с первой попытки влетает "Шафт". Боевик 2019 г. с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Который, к слову, является прямым продолжением одноимённого фильма 2000 г. с всё тем же Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Новый "Шафт" — редкий пример того, когда продолжение не лучше и не хуже. Оба фильма одинаково средние.

На второе место возвращается "Соник в кино". Таким образом, счётчик недель в чарте напротив этого фильма меняется с 12 на 13. Беспрецедентный результат! "Тролли" в этот раз отступают, но недалеко. Всего на две позиции — и занимают третье место.

"Основатель" четвёртую неделю подряд карабкается всё выше и выше, замирая пока что на четвёртой строчке. Вот что значит сила бренда "Макдоналдс". Не желают сдаваться и "Пушистые мошенники": мультфильм про лесных зверей за неделю спустился всего на одну строчку.

"Шафт", к слову, не единственная новинка, которая в этот раз посетила COWINK-20. Хотим отметить ещё две картины с интригующими названиями — "Роковая связь" и "Ночной портье".

Первый фильм — драма с обворожительной Эмилией Кларк в главной роли про мать-одиночку, которая мечтает выбраться из своего провинциального городка.

Второй — тоже драма, но уже криминальная. Про парня-аутиста, который подрабатывает ночным портье в одном из отелей и имеет странное увлечение: он следит за постояльцами через камеры наблюдения. Но с благими, надо отметить, намерениями: дабы улучшить свои коммуникативные навыки. Как бы там ни было, однажды он становится свидетелем убийства.

Много на этой неделе и возвращенцев. Вернулись "Король Лев", "Бог грома", "Джуманджи" и проект, который, казалось нам, был безнадёжно потерян, — "Предок".

К лузерам. Попытки вернуться в игру от "Бладшота" и "Доктора Дулиттла" не увенчались большим успехом. Обе картины провисели в хвосте ровно одну неделю и снова отправились отдыхать.

Совершенно неудивительно видеть, что отвалились также "Сумерки" и "Шрек" в переводе от Гоблина. Оба фильма, конечно, уже культовые, но, видимо, слишком старые, чтобы регулярно раскручивать пользователей Wink на деньги.

А вот за "Коллекторов-2" и "Убийство по открыткам" слегка обидно. Оба фильма уверенно держались в первой десятке достойные три недели, но ушли в нокдаун без каких-либо предупреждений.

К бесплатному топ-20, увы, на этой неделе не перейдём. И на следующей неделе тоже. Потому что Wink в связи с окончанием действия основных изоляционных мер решил отказаться от бесплатного контента.

Так или иначе, напомним, что рекордсменом почившего рейтинга стали "Приключения Ам Няма". Ровно 13 недель он продержался в чарте. Причём большую часть этого времени проект провисел именно в элитной пятёрке. Ам Ням, дружище, ты в наших сердцах останешься навсегда.