Белый дом назначил нового директора по России и Европе в Совет национальной безопасности

Белый дом назначил Райана Талли на пост старшего директора по России и европейским делам в Совете нацбезопасности США. Такие данные приводит Politico со ссылкой на собственные источники.
За последние три с половиной года он станет пятым человеком на этом посту. До этого Талли был старшим советником по контролю за вооружениями и заместителем старшего директора в управлении Совета по оружию массового уничтожения. Уточняется, что в ходе работы он участвовал в разработке выхода Штатами из Договора по открытому небу. Также в его резюме значится работа в Госдепе.
Источники издания сообщили, что выбор в пользу Райана Талли показывает важность для администрации Дональда Трампа разработки новых соглашений по вооружению с Россией и Китаем. На своём посту Талли сменит Тома Уильямса, который вернулся на работу в оборонное ведомство.