Белый дом назначил нового директора по России и Европе в Совет национальной безопасности

За последние три с половиной года он станет пятым человеком на этом посту. До этого Талли был старшим советником по контролю за вооружениями и заместителем старшего директора в управлении Совета по оружию массового уничтожения. Уточняется, что в ходе работы он участвовал в разработке выхода Штатами из Договора по открытому небу. Также в его резюме значится работа в Госдепе.