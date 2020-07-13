Новый отсчёт. Итоги самоизоляции-2020 для рынка недвижимости

Как известно, спрос является ключевым фактором, определяющим состояние рынка недвижимости. Из-за режима самоизоляции, который был введён в связи с распространением CoViD-19, первое полугодие 2020 года на московском рынке жилья ознаменовалось существенным спадом спроса — покупательская активность снизилась на 50%.

Период с марта по май нынешнего года стал временем, когда большинство россиян находилось в состоянии полной неизвестности относительно своих будущих доходов и занимало выжидательную позицию по покупке недвижимости в целом. По данным аналитического центра www.irn.ru, за первые шесть месяцев 2020 года Росреестр зарегистрировал в Москве только 43 204 перехода прав на недвижимость в рамках сделок купли-продажи жилья — на 29,2% меньше, чем годом ранее. Скорее всего, падение было бы ещё более глубоким, если бы не ослабление рубля в марте, которое по традиции привело к всплеску спроса (+30,8% новых прав к февралю и +12,7% к марту 2019 года).

Однако уже в июне, после отмены мэрией ограничительных мер, спрос заметно увеличился, главным образом за счёт тех, кто выжидал, чтобы лишний раз не выходить из дома, чтобы стабилизировалась экономическая ситуация и тому подобное, то есть "отложенных" покупателей. Так, за первые две недели лета Росреестр зарегистрировал 3393 перехода прав на жильё, что на 14% больше, чем в первой половине мая.

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В начале года и в нашей компании наблюдался рост спроса и, соответственно, продаж. Рост сделок в январе — феврале 2020 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В начале марта 2020 года мы наблюдали некое уменьшение спроса — в среднем на 10%, на что повлияла общая экономическая ситуация в мире и пандемия коронавируса. К маю-июню спрос не только восстановился, но и вырос — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10%. Несмотря на все кризисные явления этой весны, в целом мы положительно оцениваем итоги первого полугодия. По результатам за шесть месяцев 2020 года реализовано на 10% больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года. Сергей Нюхалов Заместитель директора по продажам ГК "Гранель"

Как мы помним, в условиях самоизоляции и покупатели, и девелоперы были вынуждены перейти в онлайн: консультации, показы, заключение договоров, оплата, ипотека — всё это стало возможно сделать дистанционно.

В ГК "Гранель" утверждают, что раньше количество сделок без присутствия покупателя в офисе продаж составляло около 30% от общего объёма заключённых договоров, а в связи с самоизоляцией объём квартир, проданных с использованием онлайн-сервисов, весной 2020 года составил 100%.

В целом, как мы видим, офисы продаж застройщиков сейчас работают в любом формате, как дистанционно, так и в присутствии клиентов, и дорожат теми покупателями, которые понимают, что в нынешних условиях практически единственный способ сохранить и выгодно инвестировать капитал — это приобрести недвижимость.

Для тех, кто раздумывал о покупке квартиры, ипотека с господдержкой — хороший стимул. Напомним, с мая 2020 года ставка по данной программе составляет 5,9%. Кроме того, сумма кредита увеличена до 12 миллионов рублей.

И, кстати, ещё один важный момент: недавно у клиентов ГК "Гранель" появилась возможность использовать средства маткапитала по программе с господдержкой и по семейной ипотеке. Теперь семьям с детьми, которые хотят купить квартиру в ГК "Гранель", доступен кредит со сниженной ипотечной ставкой (от 1,2% годовых) благодаря субсидированию ипотечной ставки от застройщика. Снижение первоначального взноса благодаря программе льготного ипотечного кредитования позволяет людям при меньшей сумме накоплений выйти на покупку квартиры и успеть на пониженную ставку.

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Кроме того, в компании есть масса других вариантов приобретения — здесь можно воспользоваться программой "Военная ипотека" или субсидиями.

В ГК "Гранель" уверены, что в ближайшем будущем на новостройки цена падать не будет. Она будет увеличиваться за счёт сокращения предложения, удорожания стройматериалов, введения проектного финансирования и эскроу-счетов — ценовая динамика останется положительной.

Отметим, что группа компаний, как и многие застройщики, придерживается политики импортозамещения, чтобы избежать применения материалов, имеющих высокую валютную составляющую. На сегодняшний день 95% материалов, которые используются в строительстве и влияют на себестоимость, производятся в России. Только 5% комплектующих являются импортными.

Важно действовать, не откладывая на завтра: действие государственных субсидий ограничено по времени, а приобретение новой квартиры в хорошем районе в ипотеку под столь низкий процент — это очень выгодно.