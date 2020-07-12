Почему Эрдоган решил превратить древний православный собор Святой Софии в мечеть

Определённо, у Господа Бога есть своё чувство юмора. Два века Россия пыталась отбить у турков Византию, чтобы водрузить православный крест над Святой Софией, но ныне новость о превращении главной христианской святыни бывшего Константинополя в мечеть не вызвала в России сколько-нибудь живого интереса.

А ведь какие кипели страсти! За освобождение Царьграда Россия воевала с конца ХVIII века, когда граф Алексей Орлов уничтожил весь турецкий флот в знаменитом Чесменском сражении. В итоге Россия получила свободный выход к Чёрному морю. Именно в эти годы в канцелярии князя Григория Потёмкина и был сформулирован "греческий проект", в котором планировалось полное изгнание турок из Европы и образование на Балканах православного Греческого царства, во главе которого стоял бы внук Екатерины II — великий князь Константин Павлович.

Наиболее близко к Стамбулу русские войска подошли во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Перейдя через Балканы, русские взяли Адрианополь, передовые отряды уже рассматривали ворота Константинополя в бинокли. Армия была в состоянии одним броском захватить турецкую столицу и установить контроль над всем Балканским полуостровом.

Однако против создания Греческого царства выступили все ведущие европейские державы — Австро-Венгрия, Англия и Франция. Причина проста: контроль России над Босфором и Дарданеллами неизбежно превратится в российскую гегемонию над Средиземноморьем и всей Европой. Далее воображению английских политиков тут же представилось и полное российское завоевание Турции, а затем — Персии, и, наконец, Индии, этой драгоценной "жемчужины британской короны". В парижских газетах писали: "Россия в Константинополе — это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации". И под угрозой вступления в войну Англии российский император Александр II вынужден был заключить с турками мир.

Но на этот раз уже вся Россия не могла примириться с очередной потерей Царьграда. После восстания сербов на Балканах и последовавшей расправы в Стамбуле над болгарами, когда в один день погибло 60 тысяч человек, в русском обществе появилась идеология панславизма, целью которого было создание "Великой Греко-Российской Восточной Империи" со столицей в Константинополе.

Фёдор Достоевский тогда писал в своих "Дневниках": "Но рано ли, поздно ли, а Царьград будет наш… Это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия".

В 1894 году на престол вступает Николай II, который сразу же подтверждает стремление "объединить славян под могущественным крылом российского орла". Принимается программа строительства Черноморского флота — восемь броненосцев, два крейсера, 19 миноносцев. Именно присоединение к империи Константинополя и Южной Фракии стало одним из условий присоединения России к Антанте.

В 1915 году нужный России договор был заключён, и, как сказал французский посол Морис Палеолог, "право России на обладание Константинополем является одним из важнейших и постоянных условий мира, когда война будет доведена до победного конца".

Первоначально Босфорскую операцию, которой должен был руководить командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак, планировали на осень 1916 года — после вступления в войну на стороне Антанты Румынии, которая отвлечёт на себя силы турок и немцев. Однако в августе румынская армия была наголову разгромлена германскими войсками и операцию перенесли на весну 1917 года.

Осуществиться этим планам было, однако, не суждено. И хотя Временное правительство не отказалось от планов взятия Стамбула, но поднять войска на штурм оно так и не смогло. Революционные матросы больше не хотели воевать, войска требовали мира и свободы. Пришедшие к власти после октябрьского переворота большевики и вовсе поставили крест на вековой мечте России. И даже на этот счёт песню пели: "Не нужен нам берег турецкий…". Видимо, идея славянской империи показалась им слишком мелкой. Заменив православие на новую религию коммунизма, большевики, воспитанные в духе русского мессианства, попытались построить всемирную коммунистическую империю, куда входили бы не только славяне, но и вообще все народы земли.