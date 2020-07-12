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Чалов забил за ЦСКА в третьем матче подряд

Мяч форварда не принёс его команде победу.

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Фото © Pfc_cska

Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Фёдор Чалов наконец-то раззабивался. После десятиматчевой голевой засухи он не уходит с поля без гола в третьей игре подряд. На этот раз пострадал "Рубин", который тренирует экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

Однако если в матчах с "Ахматом" и "Оренбургом" армейцы добивались уверенных побед, то с "Рубином" повторить этот трюк не получилось. Казанцы забили ответный мяч с пенальти и отобрали очки у фаворита.

РПЛ, 28-й тур.

ЦСКА — "Рубин" — 1:1.

Голы: Чалов 62' (1:0), Марков 88' (1:1, пенальти).

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