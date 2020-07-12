Карпин: Это ненормальный чемпионат России, об этом говорят во всём мире

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Оренбургом" (0:0) обрушился с критикой на организацию чемпионата России по футболу. После рестарта РПЛ некоторые команды закрывались на карантин, матчи переносились, а "Ростову" и вовсе пришлось выставить на официальную игру 17-летних футболистов.

— Процитирую Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости". Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире, — сказал Карпин во время флеш-интервью после игры.