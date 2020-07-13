Кому нужна "маленькая победоносная война" между Арменией и Азербайджаном?

12 июля на границе между армянской Тавушской областью и азербайджанским Товузским районом прошли бои. Как это обычно бывает, у Еревана и Баку разные объяснения того, что произошло. Азербайджан уверяет, что армяне от нечего делать начали обстрел территории сопредельного государства, в результате чего погибло несколько азербайджанских военных. Армения утверждает, что обстрел начал Азербайджан, для того чтобы захватить один из пограничных пунктов. В итоге несколько азербайджанских военных погибло, а о потерях с армянской стороны (кроме официального "жертв нет") не сообщается.

Сам кризис ещё не закончен. Официальные лица в Баку и Ереване созывают совещания и высказывают угрозы друг другу, а эксперты и журналисты спорят на тему "что это было" и "кому это надо". По мнению тесно сотрудничающего с Посольством Азербайджана российского эксперта Игоря Коротченко, провокация на границе необходима армянскому премьеру Николу Пашиняну для отвлечения местной общественности от проблем внутри страны. "Для слабеющего Никола Пашиняна война — это как манна небесная, на которую можно списать все проблемы и промахи, продолжить узурпацию власти, объяснить зачистку оппонентов и Конституционного суда Армении необходимостью консолидации нации для борьбы с Азербайджаном. Эти технологии ещё со времён Третьего рейха отработаны", — заявил господин Коротченко.

Действительно, всё больше армян недовольны деятельностью Никола Пашиняна — за время нахождения у власти он продемонстрировал свою мелочность, мстительность, авторитарный характер и неспособность превратиться из деструктивного лидера уличной оппозиции в конструктивного и консолидирующего общество премьера. Однако, во-первых, для консолидации общества не нужно придумывать угрозу войны — она уже существует, и армяне с ней живут постоянно. Во-вторых, в Ереване понимают, что если они попытаются стать инициатором маленькой победоносной войны и нападут на Азербайджан, то война может закончиться переименованием ереванской площади Республики в площадь им. Гейдара Алиева.

Ведь в случае атаки на Азербайджан со стороны Армении никаких формальных или неформальных гарантий защиты страны со стороны России инициировано не будут, тогда как на помощь Азербайджану быстро, решительно и в соответствии с международными договорённостями придёт Турция. "Пусть Армения придёт в себя… Азербайджан не одинок", — напомнил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Если же принять версию об азербайджанском нападении, то тут всё выглядит гораздо более логично. Сейчас в Карабахском вопросе сложился выгодный для Еревана и невыгодный для Баку статус-кво. Территория самопровозглашённой республики де-факто независима, и это положение дел гарантируется как Арменией, так и (неформально) Россией. Наличие данных гарантий не позволяет Азербайджану решить вопрос с возвратом территорий силой (по крайней мере, без риска повторить судьбу Саакашвили образца 2008 года), а переговорный процесс по Карабаху заморожен из-за неготовности Еревана следовать заложенным в его основу "мадридским принципам" — своего рода дорожной карте по возврату Карабаха Азербайджану.

Вот Баку и пытается найти выход из этого тупика через простую комбинацию. Устраивает обстрелы, нагнетает напряжение — а затем говорит внешним партнёрам, что всё это является следствием отсутствия прогресса в переговорном процессе. "Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно… Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то, естественно, будут военные действия", — возмущается посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. И добавляет, что если не активизировать переговорный процесс, то эти вооружённые столкновения "в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона".

Посол, конечно, лукавит — начало войны со стороны Азербайджана (когда Москва прямо или опосредованно выполнит взятые на себя обязательства в отношении Армении) станет катастрофой прежде всего для президента Азербайджана Ильхама Алиева, который окончательно лишится надежд вернуть Карабах и сохранить свой пост. Однако может сложиться ситуация, когда Алиеву (сделавшему возврат Карабаха частью своего "общественного договора" с населением, обеспечивающим пожизненное правление) не останется выбора, кроме как рискнуть. Либо он может посчитать, что риск минимален — например, если премьер-министр Никол Пашинян и его прозападные друзьяшки в армянской власти продолжат разрушать отношения с Москвой.

Именно поэтому Кремль (которому, что бы там ни делал Пашинян, уж точно не нужна война на Кавказе) должен каким-то образом убедить Баку прекратить провокации. Вопрос в том, как это сделать? Москва не может заставить Ереван пойти на уступки в переговорном процессе. Во-первых, потому что "мадридские принципы" давно нежизнеспособны и оторваны от реальности. Во-вторых, потому что односторонние уступки не приведут к миру, а станут лишь прологом для требования новых уступок. В-третьих, потому что в условиях нынешней политической ситуации в Армении ни один армянский руководитель не может пойти на такие односторонние уступки (читай подарки) в адрес Баку. Тем более Пашинян, которого и без того обвиняют в намерении сдать Карабах азербайджанцам.