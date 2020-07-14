Продолжение исторической войны с Россией. Польша — "больной ребёнок Европы" — сделала ставку на Анджея Дуду

Итоги выборов в Польше подведены, президентское кресло вновь досталось Анджею Дуде. Он переизбран президентом на второй срок, набрав 51,03% голосов. Таким образом, национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" сохранит власть, а, следовательно, агрессивная антироссийская политика польского руководства не претерпит никаких изменений.

Дуда известен как яростный обличитель "тоталитарных" намерений и действий Кремля, а также как инициатор "исторических войн с Россией", смысл которых — уравнять СССР и нацистскую Германию, возложив на них равные доли ответственности за начало Второй мировой войны. Казалось бы, для нас это не самая хорошая новость. Однако, если присмотреться к ситуации внимательнее, как раз Россия в результате получает большие преимущества в случае победы польских национал-консерваторов.

Ещё пару месяцев назад соцопросы предрекали Дуде поражение во втором туре, его обходил любой из соперников. Это стало следствием пандемии коронавируса и спровоцированного ею обвала польской экономики. К сегодняшнему дню ситуация успела немного выправиться и количество недовольных пошло на спад. Но главным фактором, обеспечившим победу, стало снятие карантина. Пенсионеры — это основа электоральной поддержки Дуды — активно пошли голосовать. Кроме того, среди избирателей ревностные католики, националисты и противники объединительных процессов в рамках Евросоюза. Так называемые евроскептики.

Именно поэтому Брюссель едва ли обрадуется таким итогам выборов в Польше. Ещё меньше они устраивают Берлин, внешнеполитический демарш против которого был одним из главных козырей первого тура. Поляки давно требуют от немцев вечного покаяния и репараций за жертвы во Второй мировой войне и понесённый экономический ущерб, на что германское руководство отвечает хлёстким и категорическим нет. Именно поэтому польские власти на внешнеполитическим направлении ориентированы на Вашингтон, который всё в большей степени заинтересован в подрыве единства стран Евросоюза, как по политическим, так и по экономическим причинам.

Более того, несколько месяцев назад Трамп анонсировал частичный вывод американских войск из Германии для переброски их в Польшу, поскольку Берлин отказывается вносить свою долю средств на поддержание НАТО в полном объёме. Осуществится ли это намерение, пока не ясно, но сам план призван продемонстрировать, кого именно США поддерживают в Европе, а кого считают ненадёжным союзником, у которого нет права рассчитывать на защиту со стороны Америки.

"Право и справедливость" — это проект единства Европы, враждебный устав которого выступает за главенствующую роль католической церкви и против раздутого бюрократического аппарата Евросоюза. Один из основных их лозунгов — это сохранение главенствующего влияния католической церкви в повседневной жизни. То есть, с точки зрения Брюсселя, они воинствующие мракобесы, призывающие Европу откатиться в своём цивилизационном развитии на много десятков лет назад.

Подтачиваемое экономическим кризисом, полной беспомощностью Евросоюза перед лицом пандемии коронавируса и ярко проявившимся во время карантина крайним эгоизмом ведущих стран европейское единство и без того трещит по швам. А Польша старательно усиливает этот разлом, отчаянно критикуя Евросоюз за отвратительную политкорректность, расплодившихся в немыслимых количествах чиновников-бездельников и полное отрешение от религии. И, между прочим, усиление правых из разряда "евроскептиков" по всей Европе, а прежде всего во Франции — непреложный факт. Польша претендует на лидерство в глубоко чужеродном для доминирующего либерального европейского сознания проекте. Для Брюсселя Польша — "больной ребёнок Европы.