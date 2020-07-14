Чики из реальной жизни. Пикаперы составили сексуальную карту России

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Пусть рейтинг получился довольно спорным. Но это единственная на данный момент карта такого рода. Мы расположили сексуальные города России в порядке от менее к более раскрепощённым. Смотрите и планируйте свою туристическую поездку, ведь за рубеж пока всё равно нельзя.