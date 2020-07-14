Китайцы показали первый в мире электромобиль с сетью 5G

Китайский концерн BYD показал модель Han на полностью электрической тяге. Модель оснастили системой HiCar на программной платформе HarmonyOS от Huawei и сетью 5G для сбора всех дорожных данных.

Используя систему Huawei HiCar, собственник может управлять многими функциями автомобиля на расстоянии. К дистанционно активируемым опциям относятся управление климатом, система парковки, зарядное устройство, аудиосистема и настройки профиля водительского сиденья.

Электромобиль предлагается клиентам в двух версиях — с одним электромотором на 222 л.с. и передним приводом либо двумя моторами суммарной мощностью 272 л.с. и полноприводной системой. Электрический седан должен появиться в продаже в КНР уже этим летом. Цены на новинку уже известны — дилеры будут просить за автомобиль от 32 до 40,5 тыс. долларов (2,2–3 млн руб.) в зависимости от комплектации.