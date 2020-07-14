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Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Российский лидер подчеркнул, что связи между государствами имеют весьма богатую историю.

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Фото © Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону поздравительную телеграмму, приуроченную ко Дню взятия Бастилии. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Поздравив французского лидера с важной датой, он подчеркнул, что связи между государствами имеют весьма богатую историю.

Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте, — сообщается в телеграмме.

Глава государства также понадеялся, что страны и в дальнейшем будут сотрудничать по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Крепость-тюрьма Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции. Год спустя по королевскому указу состоялись торжества, приуроченные к этому событию. Одним из главных мероприятий, приуроченных к этому дню, является военный парад, который в настоящее время проводят на Елисейских полях.

Ранее президент Франции сообщил Путину о желании посетить Россию в конце лета.

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