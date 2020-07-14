Осторожно с Собчак. Perekrestok.ru сделал выводы после рекламной интеграции в спецприёмнике

Интеграция собрана из видео задержания Ксении Собчак на митинге, которое действительно произошло несколько дней назад, и постановочной съёмки в спецприёмнике, где журналистке якобы не дают еды и воды. Тогда Собчак решает заказать доставку "Перекрёстка" прямо к тюремной решётке. И ещё приглашает курьера поесть вместе с ней, но он пугливо убегает.

В соцсетях началось обсуждение такого рекламного хода и имиджевого решения для Х5 Retail Group. Как сообщили Лайфу в Perekrestok.ru, Собчак и её команде было представлено описание сервиса, а за реализацию в формате и стилистике ютуб-канала отвечала творческая группа Ксении.