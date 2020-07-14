Голливудский актёр три года вёл БДСМ-переписку с девушкой из Москвы, прежде чем развестись с женой

Популярный 33-летний актёр Арми Хаммер и его жена Элизабет Чеймберс объявили на днях, что их брак подошёл к концу, продлившись десять лет. Пара решила расстаться мирно, оставшись друзьями. Они объявили, что просто прошла любовь и никаких иных причин нет. Но фанаты актёра считают иначе, ведь, судя по всему, свою лепту в разлад внесла русская девушка Настя, пишет "Сплетник".

Фото © Instagram / dominastya и armiehammer

Эта девушка, увлекающаяся БДСМ, с ником Dominastya, утверждает, что на протяжении трёх лет она вела интимную переписку с голливудским актёром, известным по фильмам "Социальная сеть", "Агенты АНКЛ" и "Назови меня своим именем". В ней они обсуждали различные фетиш-увлечения, при этом Настя называла Арми папочкой, а тот обращался к ней "котёнок" или "малышка". Звезда присылала ей фото из поездок, а также своих успехов в шибари (искусстве связывания).

Фото © Instagram / dominastya и armiehammer

Я очень скучаю, котёнок. Правда, скучаю. Мне так тяжело без тебя Арми Хаммер

Жаль, что я приехал с женой, иначе бы уже позвал тебя к себе, изголодавшуюся по своему папочке Арми Хаммер

Не смей худеть! Твоё тело идеально, я готов ему поклоняться. Если бы ты была здесь, я бы позаботился о нём как следует Арми Хаммер

Фото © Instagram / dominastya и armiehammer