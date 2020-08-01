Родом из Африки. Оргазм тёщи, потенция вождя и секс-лотерея

Африка обширна и неоднородна, и поэтому сексуальные предпочтения северных племён сильно отличались от традиций южных. Но некоторые практики можно было встретить почти везде. Одни ритуалы, например использование несовершеннолетних девушек жрецами в качестве секс-рабынь, ужасают, другие, вроде секс-лотереи, забавляют.

Секс-лотерея

Племена Северо-Западной Африки придумали сексуальную лотерею. Мужчины и женщины собирались вместе, и каждый представитель сильного пола тянул жребий, с кем ему спать. Казалось бы, мечта любого сладострастника, но подвох заключался в том, что в лотерее участвовали как красивые девушки, так и дряхлые старухи. Отказ от любовницы карался пожизненным отстранением от участия в лотерее.

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Сначала — людям, потом — себе

Своеобразный альтруизм практиковался в Центральной Африке. Невеста перед свадьбой должна была переспать с друзьями суженого, причём обязательно в доме собственной матери. Что примечательно, жениху категорически запрещалось участвовать в оргии. Если он и невеста сопротивлялись, свадьбу отменяли.

Не можешь — не вождь

В Заире и Конго на вождя возлагалось множество обязанностей, одна из которых — дефлорация девушек перед свадьбой. Для этого участники ритуала уходили в специальную комнату, а свидетели стояли у порога и ждали окончания. Затем вожак должен был вынести простыню и продемонстрировать всем результат. Если он не справлялся с работой — свергали.

Фут-фетишизм, флирт и клептомания

Девушки Танзании не стеснялись оказывать понравившимся мужчинам знаки внимания, но делали это своеобразно. Соискательница на роль возлюбленной должна была прокрасться в дом к жениху и украсть у него обувь. Мужчина, на которого пал жребий, должен был прийти за своими ботинками в дом воровки, переспать с ней и сделать ей предложение.

Чем суше, тем лучше

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В южных частях Африки долгое время практиковали "сухой секс". Для него использовались специальные растения, которые сушат слизистую половых органов. Всё это делалось не ради самоистязания, а для получения особых ощущений. Остатки этой традиции можно встретить и по сей день.

Сначала тёщу

Своеобразный выкуп невесты некогда существовал в Западной Африке. Чтобы жениться на понравившейся девушке, мужчина должен был сначала удовлетворить свою тёщу. Причём не один раз, а столько, сколько она захочет. В некоторых случаях дело доходило до нескольких десятков раз. Тесть только приветствовал подобную процедуру и выгонял взашей слабого претендента.

Возбуждение от укуса муравьёв

Некоторые эротические игры практиковались повсеместно, во многих африканских племенах. Среди них привлечение к любовным играм муравьёв. Человек вне зависимости от пола должен был подставить насекомым свои ягодицы, чтобы те их полностью искусали. Считалось, что от этого повышается чувствительность и гарантирован незабываемый секс.

Секс-рабыни, жёны богов

В Гане, Бенине и Того существовала особая категория женщин — "трокоси", или "жёны богов". Родители, чтобы отмолить грехи семьи, отдавали своих маленьких дочерей в специальные храмы, где те должны были удовлетворять сексуальные желания жрецов. По статистике, каждая четвёртая дочь (а детей рождалось много) становилась "трокоси".

Божественный афродизиак

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На севере Африки салат считался (и до сих пор считается) самым возбуждающим средством. Его даже называли афродизиаком бога. Это растение активно использовалось в парфюмерии. Женщины натирались салатом наряду с миррой, чтобы их тела возбуждали приятным ароматом.