Задушил, обокрал, спрятал тело. Житель Адыгеи получил пожизненное за убийство школьницы

Жителя Адыгеи Андрея К. приговорили к пожизненному заключению за убийство 16-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд признал 47-летнего мужчину виновным в краже, жестоком убийстве и попытке изнасилования девочки.

— Признан виновным в совершении преступлений... покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней... убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с изнасилованием... кража, — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с допросом злоумышленника. Там он признаётся, что несколько раз ударил девочку по лицу.

Следствие и суд выяснили, что днём 24 мая 2019 года пьяный Андрей К. находился на правом берегу реки Белой. Там он и увидел школьницу. Заметив, что она одна, злоумышленник набросился на неё, пытаясь изнасиловать. Свой замысел до конца он воплотить не смог. Боясь, что девочка расскажет о преступлении, он задушил её куском рыболовной сети.

Убив девочку, он украл её смарт-браслет и два мобильных телефона. Тело погибшей мужчина засыпал строительным мусором и скрылся. Найти убийцу удалось именно благодаря одному из украденных телефонов, хотя сам преступник божился, что нашёл его у реки. Раскрыть причастность мужчины к убийству позволило мастерство криминалистов, а также осмотр телефона, доказавший, что подозреваемый лжёт.