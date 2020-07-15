Румын из "Урала" забил чудо-гол ножницами в матче РПЛ

Румынский нападающий "Урала" Эрик Бикфалви снова отличился красивым голом. В матче 29-го тура Российской премьер-лиги он вколотил мяч в ворота тульского "Арсенала" в падении через себя.
Однако ножницы Бикфалви не принесли екатеринбуржцам даже ничейного результата. "Арсенал" забил три гола и одержал победу со счётом 3:1. Туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице, "Урал" идёт на девятом.
РПЛ, 29-й тур
"Урал" — "Арсенал" (Тула) — 1:3
Голы: Хлусевич 13' (0:1), Бикфалви 38' (1:1), Пантелеев 74' (1:2), Ткачёв 90' (1:3)