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Румын из "Урала" забил чудо-гол ножницами в матче РПЛ

Для Эрика Бикфалви это уже седьмой мяч в текущем чемпионате России.

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Фото © Twitter / FC URAL

Румынский нападающий "Урала" Эрик Бикфалви снова отличился красивым голом. В матче 29-го тура Российской премьер-лиги он вколотил мяч в ворота тульского "Арсенала" в падении через себя.

Однако ножницы Бикфалви не принесли екатеринбуржцам даже ничейного результата. "Арсенал" забил три гола и одержал победу со счётом 3:1. Туляки поднялись на шестое место в турнирной таблице, "Урал" идёт на девятом.

РПЛ, 29-й тур

"Урал" — "Арсенал" (Тула) — 1:3

Голы: Хлусевич 13' (0:1), Бикфалви 38' (1:1), Пантелеев 74' (1:2), Ткачёв 90' (1:3)

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