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"Оренбург" вылетел из РПЛ после разгрома от "Зенита"

Питерцы дома одержали победу со счётом 4:1.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Чемпион России "Зенит" дома безжалостно разделался с одним из аутсайдеров Российской премьер-лиги "Оренбургом". Питерцы отправили в ворота гостей четыре мяча, оренбуржцы сумели ответить лишь одним голом. Фактически гости забили даже два, но один из них — в свои ворота. В составе "Зенита" дубль оформил Сердар Азмун, ещё один мяч забил Артём Дзюба. Иранец и россиянин — лидеры бомбардирской гонки.

После этого поражения "Оренбург" лишился даже математических шансов остаться в РПЛ. Команда досрочно занимает последнее место в чемпионате и вылетает в Футбольную национальную лигу.

РПЛ, 29-й тур.

"Зенит" "Оренбург" 4:1.

Голы: Малых 2' (1:0, автогол), Фамейе 38' (1:1), Азмун 61', 77' (2:1, 3:1), Дзюба 90+1' (4:1).

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