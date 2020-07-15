"Оренбург" вылетел из РПЛ после разгрома от "Зенита"

Чемпион России "Зенит" дома безжалостно разделался с одним из аутсайдеров Российской премьер-лиги "Оренбургом". Питерцы отправили в ворота гостей четыре мяча, оренбуржцы сумели ответить лишь одним голом. Фактически гости забили даже два, но один из них — в свои ворота. В составе "Зенита" дубль оформил Сердар Азмун, ещё один мяч забил Артём Дзюба. Иранец и россиянин — лидеры бомбардирской гонки.