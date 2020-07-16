Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

С неполадками столкнулись жители ряда стран мира, в том числе России, США, Великобритании и Испании. Больше всего жалоб среди юзеров из РФ оставили москвичи. По данным Downdetector, у 66% пользователей возникли проблемы с просмотром ленты новостей. 18% пожаловались на то, что не могут выложить пост, около 15% заявили о невозможности войти в учётную запись.