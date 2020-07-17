Не только маски и гель для рук. Какие средства и советы помогут вам защититься от коронавируса

Самоизоляция, социальная дистанция — эти термины за время пандемии коронавируса выучили, кажется, все россияне. Также все стали мыть руки после прогулки и носить маски. Но коронавирус не уходит, а учёные, врачи и общественные деятели выискивают всё новые методы профилактики и защиты от вируса.

Мы собрали для вас все методы защиты от коронавирусной инфекции, которые за последнее время появлялись в публикациях. Свои лайфхаки давали и испанские диетологи, и французские учёные, и кремлёвские врачи, и даже индийские политики. Это могут быть вполне разумные советы, но среди них есть и довольно дикие рекомендации. В инфографике мы публикуем сам совет, пишем, кто его дал и почему он должен помочь в борьбе с CoViD-19.