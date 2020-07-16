Появилось жуткое фото преступницы с язвами на лице, и мало кто узнал в ней прежнюю красавицу

Правоохранители из Пенсильвании, США, арестовали 26-летнюю Элизабет Энн Пеннипакер по обвинению в краже автомобиля. Стражи порядка сделали фото девушки, на котором она предстала в ужасном виде, пишет The Sun. Лицо задержанной было сплошь усеяно красными пятнами и покрыто язвами.

Фото © East Pennsboro Township Police, Facebook / Elizabeth Pennypacker

Фото становится ещё более пугающим, если учесть, что всего год назад девушка постила в "Фейсбуке" снимки, где выглядела здоровой и цветущей. Аккуратный макияж, ухоженные волосы и лёгкая полуулыбка — ничего из этого у Элизабет не осталось.

Фото © Facebook / Elizabeth Pennypacker