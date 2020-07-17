Названы самые проблемные автомобили на вторичном рынке

Аналитики портала "Автокод" выяснили, что самыми проблемными из бюджетных автомобилей на вторичном рынке являются сразу несколько популярных в России машин. Главный клиент автосервисов — роторная Mazda RX-8, которую покупают молодые любители быстрой езды. Двигатель такой машины живёт недолго и ломается до пробега в 100 тыс. километров. Починить его почти невозможно, поэтому от машин быстро избавляются. На "вторичке" такие RX-8 стоят по 250–300 тыс. рублей. Кроме того, у большинства таких машин есть проблемы с документами, пробег скручен, а владельцев больше трёх.
Самый проблемный "китаец" тоже попал в стоп-лист автомобилей для покупки на вторичном рынке. Chery Amulet, как пишут аналитики, сделан из очень тонкого металла и начинает ржаветь после пары лет пребывания в России. Кроме того, качество материалов в салоне оставляет желать лучшего, а за обслуживание машины берутся не во всех сервисах. На вторичном рынке такие машины продаются по 100–150 тыс. рублей.
В чёрном списке самых проблемных автомобилей оказались сразу три французских бестселлера. Renault Megane, Peugeot 308 и Citroen С5. Все машины, как и полагается старым "французам", оснащены проблемной электроникой и пользуются дурной репутацией у сервисменов. Их обслуживание "влетает" в серьёзные деньги, а запчасти на такие автомобили бывают в наличии далеко не во всех магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Компенсация за страдания — приличная комплектация с хорошей музыкой, электропакетом и климатической установкой.
Nissan Primera и Mazda CX-7 тоже попали в рейтинг самых проблемных автомобилей. Первый за неприхотливость любили все начинающие водители, однако к 100–150 тыс. пробега машина требует к себе столько же внимания и расходов, сколько и спорткар, выпущенный ограниченной серией. В Интернете Nissan Primera можно найти за 200–250 тыс. рублей.
Mazda CX-7 в шутку прозвана "недвижимостью" за частые поломки. Расход масла, система охлаждения, высокий расход бензина — только "верхушка айсберга" истории под названием "владение японским кроссовером". Дешёвыми для покупки эти автомобили тоже назвать нельзя. На вторичном рынке десятилетние CX-7 продаются по цене от 450 до 700 тыс. рублей.
Тяжёлый люкс в антирейтинге самых проблемных автомобилей представляют Range Rover Sport, Jaguar XF и Mercedes S-class W222. Британцы — традиционные клиенты российских автосервисов. Главная проблема — электроника, которая живёт своей жизнью: выключается в дождь, перезагружается при наезде на "лежачего полицейского" и глушит двигатель на светофоре, а после отказывается его запускать. Цены на британские внедорожники возрастом до пяти лет трудно назвать гуманными — меньше 3 млн рублей за такие автомобили обычно не просят. Седаны Jaguar XF с похожим набором "болячек" продаются по куда более скромной стоимости — от 1 до 2 млн рублей.
Немецкий премиум после окончания гарантии тоже расстраивает владельцев. W222 оказался не таким капризным, как его предшественник, однако стоимость ремонта S-класса в возрасте пяти-семи лет непомерно высока. К высокой стоимости обслуживания стоит добавить и высокий транспортный налог, поэтому владельцы таких автомобилей охотно "торгуются" за автомобиль на вторичном рынке, мечтая поскорее от него избавиться. Найти приличный пятилетний экземпляр меньше чем за 2,5 млн рублей почти невозможно.