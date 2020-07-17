Названы самые проблемные автомобили на вторичном рынке

Аналитики портала "Автокод" выяснили, что самыми проблемными из бюджетных автомобилей на вторичном рынке являются сразу несколько популярных в России машин. Главный клиент автосервисов — роторная Mazda RX-8, которую покупают молодые любители быстрой езды. Двигатель такой машины живёт недолго и ломается до пробега в 100 тыс. километров. Починить его почти невозможно, поэтому от машин быстро избавляются. На "вторичке" такие RX-8 стоят по 250–300 тыс. рублей. Кроме того, у большинства таких машин есть проблемы с документами, пробег скручен, а владельцев больше трёх.

Самый проблемный "китаец" тоже попал в стоп-лист автомобилей для покупки на вторичном рынке. Chery Amulet, как пишут аналитики, сделан из очень тонкого металла и начинает ржаветь после пары лет пребывания в России. Кроме того, качество материалов в салоне оставляет желать лучшего, а за обслуживание машины берутся не во всех сервисах. На вторичном рынке такие машины продаются по 100–150 тыс. рублей.

В чёрном списке самых проблемных автомобилей оказались сразу три французских бестселлера. Renault Megane, Peugeot 308 и Citroen С5. Все машины, как и полагается старым "французам", оснащены проблемной электроникой и пользуются дурной репутацией у сервисменов. Их обслуживание "влетает" в серьёзные деньги, а запчасти на такие автомобили бывают в наличии далеко не во всех магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Компенсация за страдания — приличная комплектация с хорошей музыкой, электропакетом и климатической установкой.

Nissan Primera и Mazda CX-7 тоже попали в рейтинг самых проблемных автомобилей. Первый за неприхотливость любили все начинающие водители, однако к 100–150 тыс. пробега машина требует к себе столько же внимания и расходов, сколько и спорткар, выпущенный ограниченной серией. В Интернете Nissan Primera можно найти за 200–250 тыс. рублей.

Mazda CX-7 в шутку прозвана "недвижимостью" за частые поломки. Расход масла, система охлаждения, высокий расход бензина — только "верхушка айсберга" истории под названием "владение японским кроссовером". Дешёвыми для покупки эти автомобили тоже назвать нельзя. На вторичном рынке десятилетние CX-7 продаются по цене от 450 до 700 тыс. рублей.

Тяжёлый люкс в антирейтинге самых проблемных автомобилей представляют Range Rover Sport, Jaguar XF и Mercedes S-class W222. Британцы — традиционные клиенты российских автосервисов. Главная проблема — электроника, которая живёт своей жизнью: выключается в дождь, перезагружается при наезде на "лежачего полицейского" и глушит двигатель на светофоре, а после отказывается его запускать. Цены на британские внедорожники возрастом до пяти лет трудно назвать гуманными — меньше 3 млн рублей за такие автомобили обычно не просят. Седаны Jaguar XF с похожим набором "болячек" продаются по куда более скромной стоимости — от 1 до 2 млн рублей.