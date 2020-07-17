Юбилей онлайн. Телешоу "Вечерний РУСАЛ" объединит металлургов

День металлурга сотрудники РУСАЛа в этом году начнут отмечать заранее. Кроме ставших уже традиционными обменов поздравлениями и разговоров о реализованных проектах, профессиональный праздник украсят яркие события, большая часть из которых впервые проходит в режиме онлайн. 17 июля ровно в 16:00 впервые в истории РУСАЛа пройдёт праздничное телешоу "Вечерний РУСАЛ". Присоединиться к просмотру и составить компанию металлургам смогут все желающие - люди, чья жизнь связана с промышленностью, и те, кто просто хочет понять, как в России делают самый чистый и качественный металл.

Трансляция телешоу "Вечерний РУСАЛ" состоится на официальном канале компании в YouTube. Стать частью онлайн-торжеств можно как с личного компьютера, так и через Smart TV на YouTube. Посмотреть трансляцию со смартфона тоже не составит труда. Нужно лишь зайти в мобильную версию портала "РУСАЛ онлайн" online.rusal.ru и кликнуть на кнопку "Вечерний РУСАЛ" на главной странице. Смотреть шоу и постигать тонкости металлургии можно без регистрации и смс.